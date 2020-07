El coronavirus castiga de nuevo con 117 muertes en el país

Se registró la jornada con más casos y más fallecimientos en el país. Por el Coronavirus en la Argentina, se confirmaron 117 muertes y 5.344 contagiados en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que las últimas 24 horas se registraron 117 muertes y 5.344 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 136.118 y las víctimas fatales suman 2.490.

Del total de esos casos, 1.096 (0,8%) son importados, 42.253 (31%) son contactos estrechos de casos confirmados, 69.442 (51%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

En el reporte matutino se registraron 53 nuevas muertes. 33 hombres, 10 de la provincia de Buenos Aires; 10 de la ciudad de Buenos Aires; 13 de Jujuy; y 20 mujeres; 5 de la provincia de Buenos Aires; cuatro de la ciudad de Buenos Aires y 11 de Jujuy.

En el informe vespertino se comunicaron 64 nuevas muertes. 31 hombres, 16 de la provincia de Buenos Aires, 8 de la ciudad de Buenos Aires; 2 residentes en la provincia de Río Negro; 4 de Jujuy; uno de Córdoba; y 33 mujeres; 18 de la provincia de Buenos Aires; 10 de la Ciudad; un residente de Córdoba; una residente en la provincia de Entre Ríos, una de Santiago del Estero y dos de Jujuy.

De los 5.344 casos, 3.477 son de la provincia de Buenos Aires, 1.452 de la ciudad de Buenos Aires, 120 de Jujuy, 58 de Córdoba, 49 de Mendoza, 35 de Chaco, 35 de Santa Fe, 34 de Río Negro, 26 de Neuquén, 16 de Santa Cruz, 12 de Chubut, 9 de Tierra del Fuego, 7 de Entre Ríos, 5 de Salta, 2 de San Juan, 2 de Catamarca, 2 de La Rioja, 1 de Corrientes, 1 de Santiago del Estero y 1 de Tucumán.

Ayer fueron realizadas 11.207 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 563.513 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 12.418,5 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 338.251 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). A la fecha, el total de altas es de 58.598 personas.

Según precisó la cartera sanitaria bonaerense, se registran 418 casos por cada 100.000 habitantes. También se detalló que 35.831 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En la Ciudad, las altas acumuladas son 16.946, de las cuales 409 se dieron ayer; en tanto que el sistema de salud porteño detectó 749 casos de personas no residentes en la Ciudad de Buenos Aires y otorgó 110 altas, mientras que dieciocho personas no residentes fallecieron.

“Nuestro sistema de salud está pudiendo dar respuesta a cada persona que lo necesita”, señaló Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, quien hizo referencia a la ampliación de más del 40% en la disponibilidad de camas de cuidados críticos.

De los 69.720 pacientes que actualmente cursan la enfermedad, 853 lo hacen en unidades de terapia intensiva y el 89% de estos últimos están ubicados en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. La funcionaria destacó que el país aún tiene una “mortalidad que está entre las más bajas de la región” y dijo que la letalidad específica está en 1,8. Cuando la global es de 4,2 y en la región es de 4,1.

“Cada infección que prevengamos hoy, va a ser una cama que no se ocupe en unas semanas”, remarcó la funcionaria. Añadió que “es muy importante el cuidado de las condiciones crónicas” y que los pacientes con esas afecciones “continúen con sus controles”.

Vizzotti destacó que la Argentina se encuentra en un momento para “valorar los logros” conseguidos y “fortalecer la responsabilidad individual”, con el objetivo de evitar mayor circulación del virus.