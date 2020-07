El concejal Torrent de Esquina votó en contra para que no lo investiguen

Juez y parte, en el Concejo Deliberante de Esquina. El concejal radical Isaac Elías Chacho Torrent, ex secretario de Hacienda de la Intendencia, involucrado en la causa del matadero municipal y responsable por un juicio de apremio contra la municipalidad, voto en contra que se lo investigue.

El bloque oficialista impulso un proyecto para que el Concejo Deliberante, a través de una comisión, averigüe los hechos que llevaron a que la comuna se vea obligada a devolver recursos otorgados por la Provincia ante la falta de rendición de cuentas.

Los fondos correspondían a la Fiesta Nacional del Pacú, pero no se presentó en tiempo y forma la documentación que respaldaban los gastos por el subsidio otorgado en el año 2011. Ahora con intereses, debe reintegrarlos por la negligencia administrativa. Insólitamente Torrent participó de la sesión, y en lugar de abstenerse por ética, votó en contra que se lo investigue junto a la bancada radical.

Días atrás, el ex jefe comunal, Humberto Bianchi, e íntimo amigo del ahora edil, se reunió con el gobernador Gustavo Valdés, ante la guadaña judicial que los acecha.