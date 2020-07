Ediles con baja producción en el concejo deliberante capitalino

Datos oficiales sobre iniciativas presentadas por los ediles del cuerpo deliberativo capitalino, indican que cinco de sus representantes, tres oficialistas y dos de la oposición, no presentaron un solo proyecto de Ordenanza, en lo que va del 2020.

Alfredo Vallejos, presidente del cuerpo, Claudia Campias, Nelson Lovera, Fabián Ríos y Hugo Molina, están en zona de descenso en lo que a producción legislativa se refiere.



Aunque los casos de los justicialistas Ríos y Molina, por el momento, el promedio no los salvaría de bajar de categoría.

Ninguno de los nombrados, tienen iniciativas ingresadas al Concejo Deliberante.

El caso del ex intendente sería el más complejo, ya que dejaría su banca para ocuparse de la gerencia del emprendimiento Aña Cua, una extensión de la represa hidroeléctrica Yacyretá, sin haber laburado prácticamente laburado.

El radical Vallejos, titular del conciliábulo, muestra la friolera de haber presentado una sola Resolución.