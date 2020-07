Dogo atacó a una niña e imputaron al dueño

En Córdoba, un dogo hembra atacó a una niña en Huerta Grande. El dueño del animal fue imputado. La perra se escapó de su casa y se metió en el patio donde estaba la pequeña de 6 años. La arrastró tres metros y fue llevada al hospital de La Falda. Imputaron al dueño del animal.

Otro ataque de un perro dogo ocurrió las últimas horas y la víctima fue una pequeña que jugaba en el patio de su casa. El hecho escalofriante lo vivió una familia de Huerta Grande, Córdoba, cuando un animal de un vecino ingresó a su vivienda y mordió a su hija de 6 años que estaba jugando tranquila.

El hecho sucedió el domingo al mediodía cuando el animal salió de su hogar y se dirigió a una casa a 100 metros del mismo. Ingresó y atacó en las piernas a una niña. El perro, además, la arrastró durante tres metros.

La víctima fue trasladada inmediatamente al Hospital de La Falda y se encuentra en buen estado de salud.

La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, imputó en el transcurso de este lunes por la mañana al propietario del animal por el delito de lesiones leves culposas. “El perro se escapó de su casa y es una irresponsabilidad del dueño de no controlarlo y tenerlo encerrado”, dijo Matías Montoto, intendente de Huerta Grande. “Es un barrio de casas bajas, donde no tienen rejas en el frente. Estaba en el patio de la casa y se escapó 100 metros de donde vivía. Los padres se dieron cuenta y, al salir, la perra volvió a su casa. Fue terrible”, agregó sobre el hecho.

El titular ejecutivo comentó que la pequeña “no tuvo lesiones graves” y que fue muy bien atendida: “Nosotros trabajamos en castraciones y tenencias responsables, pero nunca falta gente irresponsable que no se hace cargo de sus animales”.

El perro fue secuestrado y trasladado al Instituto Antirrábico de Córdoba para evitar que cometa otro ataque. Su dueño, fue imputado en la causa.