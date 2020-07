Diputados aprobó una Declaración a favor de los Jubilados

Un Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional suspende la movilidad jubilatoria, lo que significa un perjuicio a los pasivos. Por tal motivo, la Declaración aprobada en la Cámara de Diputados es de “desagrado” ante Esa norma legal nacional.

Un arduo debate se desarrolló en la sesión de la Cámara de Diputados, en torno al proyecto de Declaración, aprobado en la sesión 14ª de este miércoles, por el cual se manifiesta el desagrado ante el Decreto de Necesidad y Urgencia -DNU- que afecta negativamente al sector de los jubilados, según lo advertido por la autora de la iniciativa, diputada Lorena Lazaroff.

En los fundamentos de la iniciativa, la legisladora detalló que “los jubilados nacionales tendrán al menos durante un año aumentos que no seguirán los índices de inflación, pues el Señor Presidente de la Nación, por decretos de necesidad y urgencia, ha suspendido la aplicación del cálculo aprobado por la Ley Nacional Nº 27426”.

“Esa ley nacional, resistida antes, hoy es suspendida en su aplicación, pero no por ser considerada una mala ley, sino por decisiones personales y conveniencias políticas. Así, el resultado de la suspensión será una disminución del poder adquisitivo del haber jubilatorio frente a una imparable inflación”, aseguró.

En otras palabras: “lo que por derecho, Ley Nacional Nº27.426, se otorga, por decreto se suspende y en parte se quita”, dijo.

Durante la sesión los diputados hablaron de las distintas aristas de la cuestión. “Tenemos el derecho de reclamar lo que está mal”, espetó el diputado Manuel Aguirre, mientras que la diputada Albana Rotela, remarcó la injusticia e inequidad que se aplica a los jubilados. Se preguntó: “¿hasta cuando le vamos a meter la mano en el bolsillo?”.

El diputado Marcelo Chaín, tras hablar del régimen previsional correntino y nacional, asegurando que los correntinos prefieren el propio, aseguró que “el presidente equivocó su rumbo”, no perdiendo las esperanzas que el Congreso Nacional pueda corregir este “error grosero”, dijo.

El diputado Eduardo Vischi detalló, al igual que su par Eduardo Hardoy que habló antes, la forma de actualización de la jubilación, y ponderó la oportunidad del proyecto. “Es necesario respetar los derechos ganados”, afirmó.

Otros diputados citaron los juicios que la medida traerá aparejada, “¿Quién los pagará? La Argentina que debe hacerse cargo de los desastres”, se escuchó decir.

Desde la oposición, el diputado José Mórtola, habló de su sorpresa ante la temática. “En realidad, en la República Argentina no se suspendió la actualización, se suspendió la forma”, afirmó para recordar el país heredado por el actual Presidente.

“A mí también me preocupan los jubilados. Desde que estoy aquí he presentado varios proyectos pidiendo la derogación de decretos en Corrientes, para que verdaderamente se aplique la ley de jubilaciones de la provincia, la 4.917; y que no se liquiden los haberes conforme a estos dos decretos de la nefasta Intervención Federal que tuvo esta provincia”, agregó.

En definitiva, el texto aprobado por la Cámara de Diputados, declara lo siguiente:

“SU DESAGRADO por el retroceso institucional y la vulneración de los derechos de los jubilados y pensionados nacionales plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 542/2020, emitido del Poder Ejecutivo Nacional, Boletín Oficial de fecha 18 de junio de 2020, por el que se dispone la prórroga de la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley Nacional Nº 24241 (suspensión de la movilidad de las prestaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones nacionales)”.

OTROS TEMAS

En la sesión, pasó a comisión el proyecto de ley que regula la equinoterapia, así como todos los proyectos ingresados.

No todos los proyectos de declaración fueron aprobados, ya que algunos pasaron a comisión para mayor estudio.

La sesión culminó con un recordatorio a Juan Domingo Perón, en el aniversario de su fallecimiento; y el cumpleaños 129 de la UCR.