Diputados: A la altura de las circunstancias

En conferencia de prensa, las autoridades de la Cámara de Diputados, realizaron el balance semestral. Como corolario de lo actuado, se presentó en sociedad el programa cultural “Creando Encuentros”.

Como todos los años, la Cámara de Diputados realizó un balance de su gestión semestral, detallando los proyectos más importantes aprobados, destacándose que “se otorgaron 24 medias sanciones, durante la realización de las 14 sesiones ordinarias, de las cuales 7 se convirtieron en Ley; y las 17 restantes esperan su tratamiento en el Senado”.

En la reunión con los periodistas, que fuera transmitida por redes sociales y algunos medios televisivos, estuvieron el presidente Pedro Cassani, el vicepresidente primero Eduardo Vischi, la vicepresidente segunda Eugenia Mancini; y diputados de distintos bloques, quienes brindaron su opinión de los meses transcurridos y las particularidades del trabajo desarrollado.

La frase coincidente que resume lo detallado fue: “estuvimos a la altura de las circunstancias”, exclamada por el representante del bloque del PJ José Mórtola, quien remarcó que “hemos dotado de herramientas legislativas a todos los correntinos y al Poder Ejecutivo Provincial, sin distinción de cuestiones políticas, que es muy importante y creo, que es lo que la ciudadanía toda espera de sus representantes”.

CASSANI

El presidente Pedro Cassani, detalló que el objetivo del encuentro era para “rendir cuentas como representantes del pueblo de las actividades que hemos desarrollado en estos primeros seis meses del año, tal cual se viene realizando año a año”, y no ha sido diferente en éste con “características atípicas”, recordando que se tuvo que organizar toda la institución en función del nuevo contexto sanitario.

“Estamos convencidos desde Diputados que la tarea que realizamos dentro de la vida republicana de nuestra provincia, de la vida democrática, ameritaba estar a la altura de las circunstancias; y aún con los riesgos y el temor que legítimamente todos teníamos, y aún tenemos, respecto de este virus que azota al mundo entero, aun así, no paramos las actividades, con los protocolos pertinentes”.

“En esto tengo que reconocer también como presidente de la Cámara, el compromiso absoluto de todos los bloques; y esto tiene que ver con la seriedad y con la responsabilidad que tienen los diputados provinciales la provincia”, indicó para recordar el respeto que se desarrollaron las discusiones, algunas de las cuales fueron “acaloradas”.

La diputada Eugenia Mancini, celebró la labor desarrollada, y reflexionó que “tanto oficialismo como oposición, estamos llamados a repensar no sólo Corrientes, no sólo los municipios de la provincia, sino también la Nación. Repensar la sociedad y tratar de generar aquellas herramientas que nos permitan salir lo antes posible de una situación que nos ha afectado a todos, y por supuesto repensar un futuro mucho mejor para Corrientes”, dijo.

VISCHI

El vicepresidente primero Eduardo Vischi, reiteró el saludo a los empleados legislativos, por el esfuerzo al afrontar las limitaciones para venir a trabajar.

“Inicialmente generaba todo un desconcierto, pero nos fuimos acomodando y a través de la producción legislativa que tiene que ver con el acompañamiento en las comisiones y demás para lograr el resultado que hemos tenido. Sin dudas también el interpretar desde la Presidencia y todos los bloques como bien se mencionaba, que estamos al servicio del pueblo y por lo tanto teníamos que estar presente debatiendo las cosas importantes”, manifestó.

“Evidentemente los números reflejan que pudimos acompañar una difícil situación con que recién empieza y que todavía queda mucho por debatir y seguramente lo haremos con altura, con respeto, con tolerancia, para lograr de esta Cámara todas las medidas y leyes necesarias para que nuestra sociedad pueda evolucionar después de esta pandemia”.

CREANDO ENCUENTROS

La coordinadora del programa cultural “Creando Encuentros” Florencia De Pompert detalló que se trata de reunir, acercar, propiciar, actividades ligadas a manifestaciones culturales.

El remozado espacio cultural consta de un programa de televisión que comenzará a emitirse este sábado a las 15:30 por un canal local y por redes sociales; y de un ciclo de muestras virtuales, tanto de pinturas como de fotografías.

Se dará protagonismo a los escritores de Corrientes y de la región mostrando distintos géneros y temáticas a través de lecturas breves; entre otras aristas.

La Cámara de Diputados continúa su trabajo de acompañar y fortalecer su relación con los hacedores de la cultura correntina.

LEYES

La secretaria del Cuerpo Parlamentario Dra. Evelyn Karsten, detalló los proyectos aprobados. Del extenso informe, de proyectos aprobados (78 resoluciones y más de 240 declaraciones), vale destacar las medias sanciones:

-Declara en estado de emergencia funcional y operativa al Puente General Belgrano, que une las Provincias de Chaco y Corrientes.

-Implementa un protocolo post mortem para casos de fallecimiento por COVID 19.

-Promesa de lealtad a la Constitución Nacional (lo incorpora a la currícula educativa)

-Nuevo Código Procesal Civil y Comercial para la provincia de Corrientes.

-Declara de utilidad pública y sujetos a expropiación, inmuebles en el Barrio Ciudades Correntinas, para otorgárselos a sus actuales poseedores.

-Adhesión a la Ley Nacional N°25.855 de voluntariado social (se trata de un instrumento de participación solidaria de los ciudadanos en el seno de la comunidad, en actividades sin fines de lucro).

-Crea un sistema de construcción de viviendas sociales en barrios populares.

-Crea el Fondo fiduciario para viviendas sociales en la Provincia de Corrientes (este proyecto está directamente asociado al anteriormente mencionado).

-Establece una campaña de difusión de dos líneas telefónicas gratuitas: 102 (de protección de niños, niñas y adolescentes) y 144 (de prevención de violencia contra las mujeres).

-Establece el protocolo de intervención para situaciones de maltrato y abuso de niños, niñas y adolescentes en ámbitos escolares. (Respecto a este proyecto hubo un amplio debate entre oficialismo y oposición, con distintas miradas sobre la temática, dándose sanción finalmente a la postura oficialista).

-Crea la red provincial de ACV.

-Crea un fondo destinado al programa “Robótica Educativa”.

-Regula el transporte de carga de productos forestales

-Establece formatos accesibles de facturas para las personas con discapacidad visual.

-Modifica artículos del Código de Faltas de la provincia.

-Crea el registro de obstructores de vínculo y comunicación con los hijos.

-Incorpora el artículo 14 bis a la ley de Asociaciones de Bomberos voluntarios.