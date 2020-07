Deseos de una muy pronta recuperación

La carta de Alberto Fernández a Jair Bolsonaro tras confirmarse que tiene coronavirus: “Quiero expresar mis deseos de que muy pronto se recupere”. El presidente argentino sostuvo que este virus “no distingue entre gobernantes y gobernados”.

Alberto Fernández le envió hoy una carta al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, luego de que se confirmara que tiene coronavirus. “Quiero expresar mis deseos de que muy pronto se recupere”, escribió el presidente argentino.

El mandatario argentino agregó: “Este virus no distingue entre gobernantes y gobernados. Todos y todas estamos amenazados y por eso deben extremarse los cuidados”.

LA CARTA

“Estimado Presidente: Con mucho pesar he tomado conocimiento que ha sido afectado por el COVID-19. Quiero expresar mis deseos de que pronto se recupere.

La peligrosidad de esta pandemia queda manifiesta en los niveles de contagio. Este virus no distingue entre gobernantes y gobernados. Todos y todas estamos amenazados y por eso deben extremarse los cuidados.

Creo que así lo entienden nuestros pueblos que enfrentan esta tragedia. En esta hora difícil, reciba mi saludo y toda mi solidaridad con el pueblo del Brasil. Sinceramente. Alberto Fernández”.

BRASILIA

Esta mañana, el presidente brasileño informó que había dado positivo por COVID-19 y comenzó a ser tratado con hidroxicloroquina y azitromicina. “Acaba de salir (el resultado del test) con resultado positivo”, anunció el mandatario de 65 años en una entrevista televisiva desde la residencia oficial en Brasilia.

“Comenzó el domingo con una breve indisposición”, agregó, quien aseguró que ahora se siente “perfectamente bien”, al punto de que informó sobre el resultado del examen conversando con los reporteros a menos de dos metros de distancia, aunque con la máscara preceptiva.

“Estoy bien, normal. Incluso quiero dar un paseo por aquí, pero no puedo debido a recomendaciones médicas”, reveló Bolsonaro.

El 26 de junio, Fernández compartió una charla virtual con el ex presidente brasileño, Lula da Silva. “El resultado obtenido hasta ahora en Argentina es mucho mejor que otros. Pero uno que se nos muere nos duele porque queremos la vida. Otros hacen números y para ellos eso es apenas una estadística”, resaltó el Presidente con relación a la situación que se vive en Brasil, con miles de muertos por coronavirus.

“No sabes cómo extrañamos que seas presidente de Brasil porque otra sería la oportunidad de trabajar juntos”, dijo aquel día Fernández, en una clara diferenciación con Bolsonaro.

Parte del gabinete de Jair Bolsonaro también debió someterse al test de coronavirus luego de que el presidente de Brasil confirmara su diagnóstico. Según informa la cadena G1, los funcionarios que mantuvieron reuniones con el jefe de Estado brasileño en los últimos días se realizaron las pruebas de COVID-19.

“Confieso que creí haberlo contraído hace unos meses atrás”, pero “no esperaba que esto hubiera ocurrido conmigo”, explicó Bolsonaro, quien ha cancelado su agenda para los próximos días y permanecerá en cuarentena en su casa, aunque aclaró que no sabe “estar parado”, por lo que seguirá despachando mediante videoconferencias.

Bolsonaro ha dicho más de una vez que sus antecedentes como atleta lo protegerían del virus, y que no sería más que una “gripecita” si lo contrajera.

Según explicó este martes, al anunciar el positivo del examen, insistió que, si bien es necesario “preocuparse con el virus”, también es necesario “cuidar de la economía” y retomar cuanto antes “sea posible” las actividades productivas, porque “el desempleo mata también”.

El Consejo de ministros indicó que Walter Souza Braga Netto (jefe de la Casa Civil), Rogério Marinho (ministro de Desarrollo Regional) y Luiz Eduardo Ramos (de la Secretaría de Gobierno) fueron testeados y los resultados dieron negativo. Los tres estuvieron reunidos con Bolsonaro la semana pasada.

Hasta el momento, más de 65,000 brasileños han muerto por COVID-19 y más de 1.500.000 han sido infectados. Ambos números son los segundos totales más altos del mundo, y se consideran menos que la falta de pruebas generalizadas.