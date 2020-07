Desde su creación, un Tribunal no tiene Fiscal

Hay dudas por la exagerada demora en el nombramiento del Fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de Corrientes. Este Tribunal, para algunos fue creado para liberar de procesamientos a ex funcionarios del radicalismo en la causa Calimboy (arrocera que estafó a la provincia). Entre ellos aparece Alejandro Retegui, quien increíblemente luego se convertiría en juez tras estar acusado de defraudación al Estado.

A Calimboy S.A., una cerealera entrerriana, el Banco de Corrientes le otorgó un crédito millonario para el desarrollo de una Planta arrocera en Ita Ibate, cuando la firma estaba en concurso de acreedores y prácticamente quebrada. Terminó pagando sus deudas con el dinero prestado, estafando al Estado correntino. Varios funcionarios fueron procesados, uno fue Retegui. Otro, el hoy interventor de la Dirección Provincial de Energía (DPEC), Alfredo Aún, quien por aquella época se desempeñaba como Ministro de la Producción. El caso también rozaba al por entonces super ministro de Hacienda, José Enrique Vaz Torres, hoy senador de la provincia.

Después de algunos años y cuando la causa se encaminaba al juicio oral, se instituyó la Cámara de Apelaciones que revocó todo lo actuado liberando de la carga penal a los involucrados. Pero lo peor del caso, es que la Fiscalía con una montaña de pruebas, no apelaría el fallo al Superior Tribunal de Justicia. La protección política, quedaría en evidencia.

La Cámara de Apelaciones no tiene representante del ministerio público desde su creación en 2011. No sería el único caso de extraña demora. Durante cinco años la Fiscalía Instrucción N°3 estuvo acéfala. Aseguran que se esperó ese tiempo, hasta que la persona que finalmente sería designada, Mónica Espíndola, cumpla la antigüedad necesaria que exige la ley, para asumir ese cargo. Hasta le abrieron el coloquio un día sábado para que vuelva a rendir examen porque en el anterior había salido mal. Como si le estuvieran guardando el puesto.

Retegui, ahora vocal de una cámara civil y ex Presidente del Banco de Corrientes, fue procesado en su momento y un Tribunal de alzada ratificó la medida. Quien pediría su imputación por las abundantes pruebas, es el actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Chain, cuando se desempeñaba como Fiscal contravencional en apoyo al de Instrucción para develar la corrupción en tiempos de Arturo Colombi. Esa bajada de línea desde la Fiscalía General para desentrañar posibles fraudes al erario público, desapareció con la llegada de Ricardo Colombi nuevamente al sillón Ferré. Tanto que ahora existe una política más de esconder, que de resolver.

Ni el mismísimo Edgar Allan Poe, podría relatar entre el romanticismo y el terror, algunas páginas de la historia del Poder Judicial de Corrientes.