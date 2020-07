Desde AFA buscan postergar el inicio de la Copa Libertadores

Tras las exigencias de volver por parte de la Conmebol, la AFA decidió expedirse en contra de la resolución.

El secretario ejecutivo de AFA y presidente de Lanús, Nicolás Russo, cargó públicamente contra la Conmebol al asegurar que la Copa Libertadores “no se puede empezar” el martes 15 de septiembre, en plena pandemia de coronavirus, al tiempo que admitió que los futbolistas no pueden “esperar más” para entrenar.

Russo, uno de los que más tomó la voz en la pandemia por parte de AFA, se manifestó de esta forma en una semana clave para el posible regreso de las prácticas, que la dirigencia de los clubes argentinos proyecta a partir de la primera semana de agosto, en forma progresiva según las categorías.

De hecho, hacia el final de la semana podría darse la postergada reunión entre el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, para la aprobación final del protocolo.

“La Conmebol puso unas fechas para arrancar y presionar, pero yo estoy convencido que no se puede empezar la Libertadores y las competiciones internacionales el 15 de septiembre, sino que deberíamos comenzar primero con el fútbol local”, destacó Russo.

“La verdad es que no podemos esperar más para volver a los entrenamientos, porque si un jugador sale a correr a un parque o a una cancha de papi fútbol, ¿qué se le puede decir?”, agregó sobre la necesidad de futbolistas y clubes de retomar sus actividades.