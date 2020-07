Denuncian que fueron estafados en varias compras virtuales

Varias personas fueron engañadas al “comprar” un iPhone e indumentarias por las redes sociales. Dos hechos delictivos relacionados con sendas estafas perjudicaron a correntinos que se confiaron en realizar operaciones comerciales a través de las redes sociales.

Una mujer adquirió supuestamente un costoso iPhone que nunca apareció, y le sacaron más de 40 mil pesos. En Saladas, otra persona abonó alrededor de 22 mil pesos por un catálogo de ropas que nunca llegó a sus manos.

De acuerdo a un informe policial, son varias las denuncias por estafas en las redes sociales; donde las formas de engaño son variadas, y son muchas las personas que terminan perdiendo dinero por la supuesta compra de indumentaria o de equipos telefónicos.

UN IPHONE

En Corrientes, una mujer de 31 años había visto una publicación en redes sociales de una página llamada “La Costanera Importados”. Se interesó por un teléfono iPhone 8 Plus que costaba $42.000.

La mujer tomó contacto con los administradores y le enviaron un CBU y ese mismo día hizo un depósito de los $42.000 (el precio del equipo). La cuenta tenía una dirección en Mar del Plata. La víctima hizo envío del comprobante de pago y una vez que constataron el pago no se pudo contactar más con nadie de esa página.

El depósito se hizo el 26 de junio y la mujer, al ver que no tenía respuesta, en la jornada de ayer realizó la denuncia en la Comisaría 16a.

SALADAS

El hecho ocurrió el viernes 22 de mayo. La víctima vio en Facebook una página de venta de ropa y comenzó a dialogar con un administrador que se hacía llamar Ezequiel, quien le ofreció para hacer ventas por catálogo y que lo único que necesitaba para recibir el producto era un único depósito de$21.990 a través de Mercado Pago; y le entregó un número de cuenta a nombre de Ezequiel Amarillo.

La mujer realizo el depósito en el mes de mayo y la mercadería tenía que llegar en junio. Al ver que no llegaba trató de comunicarse con la persona mencionada pero ya fue imposible. La perjudicada realizó la denuncia ayer en la localidad de Saladas.