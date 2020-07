Declaró la señora del arrebato en el tiroteo del hipermercado

La víctima reconoció que los delincuentes no portaban armas al momento del atraco, por lo que se mantiene la acusación de robo simple. Se inició una causa al ex comisario por excesos en la legítima defensa.

Declaró la mujer que sufrió el violento arrebato de su cartera y el teléfono celular cuando salía de hacer compras en Carrefour.

En el episodio, su marido, un ex comisario, sacó su arma de fuego y efectuó al menos cinco disparos a los delincuentes que lograron huir. El hecho ocurrió el 1 de julio en horas de la tarde.

La víctima compareció esta semana en el Juzgado de Instrucción Nº1 y relató cómo sucedieron los hechos donde fue atacada por los motochorros. Los delincuentes de 19 y 21 años, se negaron a declarar.

La fiscal Sonia Meza informó que se iniciará una causa al ex comisario por exceso en la legítima defensa. “Está bien que uno tenga derecho a defenderse, pero los excesos no están bien. Qué hubiera pasado si el comisario retirado hería a alguien. Uno de sus disparos terminó en una columna y ¿si la bala seguía su trayecto?”, cuestionó Meza.

PLANETITA Y CARETITA

Los detenidos por el arrebato, Agustín Planetita Ramírez de 19 años, y Juan Caretita Loza de 21, están acusados del delito de robo simple, ya que la víctima en su testimonio confirmó que ninguno de ellos estaba armado al momento de cometer el ilícito.

CAUSA

Motochorros le arrebataron la cartera y el teléfono celular a una mujer cuando salía de hacer compras en Carrefour y se disponía a subir al auto, pasadas las 18:00 del miércoles 1 de julio.

Su pareja, un efectivo policial retirado, abrió fuego y efectuó al menos cinco disparos contra los sujetos que escaparon a toda velocidad y en contramano por la avenida Independencia, perdiéndose en dirección al barrio Antártida Argentina.

Una vez ocurrida la balacera, el autor de los disparos y su señora se alejaron del lugar. Un rato después, se presentaron ante la Comisaría 19ª, donde el ex funcionario entregó el arma utilizada y se puso a disposición de la Justicia. Afirman que al menos cinco casquillos de vainas servidas fueron encontrados en el piso, que corresponderían a una pistola calibre 9 milímetros.

Esto motivó una investigación conjunta entre el personal de la División de Investigaciones Metropolitana (DIM) y la Comisaría 19ª, que tomaron declaración a testigos y revisaron las cámaras de seguridad para saber qué había sucedido e identificar a los autores del hecho.

La labor de los pesquisas derivó en tres allanamientos que se concretaron en los barrios Quinta Ferré y Colombia Granaderos, conocido como La Vizcacha. Los operativos permitieron la detención de Agustín Ramírez de 19 años, y Juan Loza de 21, como los autores del violento arrebato cometido en Chacabuco y Ferré.

Ambos individuos presentaban lesiones en las piernas, según constató la Policía, que en los allanamientos también secuestró dos motocicletas, una Honda Cb1 y otra de 110 cc; además de dinero en efectivo, tarjetas de crédito y documentaciones varias que pertenecían a la víctima del arrebato.

Los procedimientos contaron con la colaboración del personal de Infantería y del GTO.