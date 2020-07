Corrientes con la tasa más baja de femicidios del NEA 2019

Según el registro nacional, la provincia de Corrientes registró la tasa más baja de femicidio del NEA durante 2019. Un año antes, Corrientes había tenido la segunda tasa más alta del NEA después de Chaco y mayor que Misiones y Formosa.

De acuerdo a datos del Registro Nacional de Femicidios de La Justicia Argentina, durante el año 2019 Corrientes registró una tasa de 1,07 cada 100 mil habitantes, que la posiciona con el indicador más bajo entre las provincias del NEA. En el año 2018, Corrientes había tenido la tasa segunda más alta del NEA después de Chaco y mayor que Misiones y Formosa.

El Registro Nacional, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, informó que se contabilizaron 252 (doscientas cincuenta y dos) víctimas directas de femicidio y 16 (dieciséis) víctimas de femicidio vinculado, totalizando 268 (doscientas sesenta y ocho) víctimas letales de violencia de género en Argentina durante el año 2019.

Las 252 (doscientas cincuenta y dos) víctimas directas de femicidio incluyen 5 (cinco) travesticidios/ transfemicidios. La tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Argentina en 2019 fue 1,11.

CORRIENTES

Si se analizan los datos de la provincia de Corrientes, tuvo una tasa de 1,04, levemente por debajo de la tasa nacional. Registró la menor tasa del NEA, pues en la región Chaco tuvo una tasa de 1,82; Misiones de 1,28 y Formosa de 1,66.

En el año 2018, Corrientes había tenido una tasa de 1,43, la segunda más alta del NEA después de Chaco (1,51) y mayor que Misiones (1,13) y Formosa (1,00).

En el año 2017 Corrientes había registrado una tasa de 1,08, Misiones (0,82), Chaco (1.18) y Formosa (1.49).

FEMICIDIOS EN 2019

La provincia de Corrientes informó que, al momento del cierre del relevamiento, 31 de diciembre de 2019, se registraban 6 (seis) causas judiciales, en las cuales se investigaban los femicidios de 6 (seis) víctimas directas y de 2 (dos) víctimas de femicidio vinculado, con 6 (seis) sujetos activos identificados. En una de las causas judiciales se investigaba el femicidio de 3 (tres) víctimas.

La tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 (cien mil) mujeres fue 1,07. Esto equivale a 1 (un) femicidio cada 93.818 mujeres.

4 (cuatro) de las víctimas tenían entre 35 (treinta y cinco) y 59 (cincuenta y nueve) años, y las 2 (dos) restantes entre 18 (dieciocho) y 34 (treinta y cuatro) años de edad. 1 (una) de las víctimas estaba embarazada en el momento del hecho.

Se reportaron 7 (siete) niñas, niños o adolescentes a cargo de las víctimas. No se pudieron obtener datos para esta variable con respecto a 1 (una) de las víctimas.

En total se relevaron 6 (seis) vínculos entre las 6 (seis) víctimas directas de femicidio y los 6 (seis) sujetos activos. En 2 (casos) casos tenían vínculo de pareja y en los 4 (cuatro) restantes mantenían vínculo de ex pareja.

En 2 (dos) de los casos que mantenían vínculo existía convivencia, mientras que en los otros 4 (cuatro) no.

En la jurisdicción de Corrientes se puede observar que el total de las víctimas conocía a sus victimarios.

En esta jurisdicción no se cuenta con dato sobre hechos previos de violencia de los sujetos activos respecto de las víctimas directas de femicidio ni de las medidas judiciales de protección de las víctimas.

Al igual que las víctimas, 4 (cuatro) de los sujetos activos de femicidio directo tenía entre 35 (treinta y cinco) y 59 (cincuenta y nueve) años al momento del hecho, mientras que los 2 (dos) restantes tenían entre 18 (dieciocho) y 34 (treinta y cuatro) años. Ninguno de ellos era menor de 18 (dieciocho) años ni tenía 60 (sesenta) años o más.

Ninguno de los sujetos activos pertenecía a las fuerzas de seguridad.

En tanto 2 (dos) de las imputaciones contemplaban la violencia de género como agravante. En 4 (cuatro) casos se imputó únicamente el agravante por haber mediado relación de pareja.

Conforme a la información registrada a la fecha de corte de este registro, 31 de diciembre de 2019, en 3 (tres) de las causas judiciales se extinguió la acción penal por suicidio del sujeto activo, aunque la investigación continuaba en 1 (una) de ellas. De las restantes causas judiciales en trámite, los 3 (tres) sujetos activos se encontraban privados de la libertad alojados en unidad carcelaria: 1 (uno) en etapa de investigación y 2 (dos) en etapa de juicio.

EN SÍNTESIS

A la fecha de corte del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, 31 de diciembre de 2019, 2 (dos) causas judiciales habían sido archivadas por extinción de la acción penal, 2 (dos) continuaban en etapa de investigación y 2 (dos) en etapa de juicio.

Si se retoma el análisis de los vínculos entre víctimas y sujetos activos, se observa que la totalidad de los 6 (seis) femicidios directos ocurrieron en un contexto de violencia doméstica, según la definición de la Ley N° 26.485 “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

En cuanto al medio empleado para la comisión de los femicidios directos, en 2 (dos) de los casos se empleó la fuerza física para cometer el femicidio directo, en otros 2 (dos) arma blanca y en los restantes 2 (dos), el medio empleado para cometer el hecho fue arma de fuego de las cuales no se obtuvieron datos acerca de su autorización.

La totalidad de los 6 (seis) hechos de femicidio directo ocurrieron en las viviendas de las víctimas y en cuanto a la franja horaria de ocurrencia de los femicidios directos 2 (dos) de los hechos ocurrieron durante la noche (entre 20 y 23.59 has.), y luego 1 (un) hecho en cada una de las restantes franjas horarias (de madrugada, mañana y tarde).

La mitad de los femicidios directos ocurrieron durante el primer trimestre del año, mientras que los 3 (tres) restantes se repartieron entre los otros trimestres.

El Registro Nacional de Femicidios de La Justicia Argentina (RNFJA) se nutre del aporte de numerosas personas que integran el sistema de justicia. Las máximas autoridades de los Superiores Tribunales, Cortes de Justicia, Ministerios Públicos de todo el país y el Consejo de la Magistratura de la Nación han autorizado y designado a integrantes de dichos organismos para que releven los expedientes judiciales. El diseño metodológico y análisis de los datos es realizado por un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la sociología, el trabajo social y el derecho de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.