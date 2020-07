Correntinos afligidos por las estafas de Mercado Libre

La crisis económica del coronavirus no contagia a todos por igual. En América Latina, los millonarios aumentaron sus fortunas. Entre ellos, el argentino Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, quien elevó su capital de 2.000 a 4.500 millones de dólares.

La famosa página comercial viene siendo acusada diariamente por sus clientes en las redes sociales por la demora en los envíos, y en el depósito del dinero por las ventas.

Hay cientos de encomiendas vulneradas que son entregadas sin la mercadería solicitada y que fue abonada anticipadamente.



Existe una cadena de hurtos de la que Mercado libre, no se hace responsable. Simplemente le cancela toda vía de reclamo a sus clientes.

En Corrientes son cientos de usuarios que no saben dónde recurrir al sentirse estafados y robados, según se advierte en centenares de cuentas de Facebook. Se cree que el grupo Galperín a través de su empresa Mercado Pago, se hace de un volumen incalculable de efectivo que los ingresa al sistema financiero donde obtiene rentabilidades semanales.

Tras triplicarlo, recién transfiere el dinero a los vendedores. Así, cualquiera es millonario.