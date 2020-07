Controversias y repercusión nacional contra el profesor de Abogacía

Controversias, pedidos de disculpas y repercusión nacional, tras los dichos de un profesor de la UNNE que llegaron al Instituto Nacional de Discriminación (INADI). El profesor de Abogacía, Marcelo Midón, comparó hechos de trascendencia académica con el género trans. Sus dichos se viralizaron con críticas y se vio obligado a pedir disculpas. “Fue una broma”, se excusó.

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) pidió disculpas luego que tomara estado público una comparación con el género trans hecha en una clase virtual y le valiera la crítica de amplios sectores, incluso de una artista con pantalla nacional.

El profesor de la cátedra de Derecho Procesal Civil y Comercial, Marcelo Midón, para graficar hechos de una categoría pedagógica durante una clase por una plataforma digital, acudió a una comparación con personas del género trans y sus palabras fueron reproducidas por dos videos que tomaron estado público y causaron amplio rechazo.

El docente afirmó haber cometido una equivocación y que “se trató de una broma”.

“Es una vergüenza y atenta claramente contra los derechos humanos”, sentenció desde Clarín, Florencia de la V, la actriz y presentadora que fue aludida en la clase de Midón y que adelantó que hará una denuncia ante el INADI al igual que la Federación Argentina LGBT.

El docente consultado por El Litoral intentó aclarar que “hice una broma que fue malinterpretada, pedí disculpas en mis cuentas de Facebook y de Instagram. Me mostré arrepentido y pedí disculpas. Me equivoqué”.

Desde el INADI asesoraron a personas que solicitaron hacer denuncias y éste lunes podrían sacar un comunicado al respecto. Quienes se acercaron son personas y asociaciones, colectivos que se sintieron víctimas de esta situación.

“Como sociedad no podemos ser cómplices de estos discursos de odio. Es una vergüenza que una institución educativa tenga a un formador de personas del Derecho que salga a decir semejantes barbaridades a nuestra comunidad, es altamente discriminatorio, espantoso”, enfatizó Florencia de la V.

Agregó que “si nosotros como sociedad permitimos estos dichos, o dejamos que pasen, somos cómplices de esto que viene sucediendo hace muchísimos años, que son discursos de odio”.

En diferentes redes sociales, referentes de la comunidad LGBT repudiaron las apreciaciones del profesional, interpretando que revisten alta gravedad, al ser expuestas ante su alumnado en una cátedra de la carrera de Abogacía.

