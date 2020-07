Contagiado visitó sus amigos y aisló a todo un pueblo

Coronavirus en Chaco: posible contagiado visitó a sus amigos y ahora hay más de 100 aislados. La Municipalidad de Avia Terai donde ocurrió la irresponsable actitud debió implementar un bloqueo sanitario por siete días.

Hace días el director del Hospital de Avia Terai dio positivo en su análisis por coronavirus. De manera preventiva se aisló a todo el personal sanitario que tuvo contacto estrecho con él, entre ellos una enfermera que trabaja en el nosocomio local. La mujer cumplía con el aislamiento en su domicilio donde reside con sus dos hijos, un menor y otro adolescente de 18 años.

A sabiendas que la mujer era un caso sospechoso de coronavirus, su hijo de 18 años decidió salir de su casa y reunirse con amigos. En primera instancia visitó a un grupo de amigos en un barrio de la localidad donde organizaron una “juntada” y más tarde pasó a ver a su novia donde además de estar con ella tomó contacto con la familia de la muchacha, sus hermanos y otros familiares.

El intendente de Avia Terai, Héctor Pallares detalló desde Noticiero 9 que, debido a esta situación, hay más de cien personas aisladas. Son alrededor de 28 familias involucradas directa e indirectamente. “No están habilitadas las reuniones”, aclaró el intendente Pallares puesto que en la localidad se adoptaron medidas restrictivas después que se confirmaran dos casos positivos.

El joven de 18 años, hijo de una enfermera contagiada con coronavirus, se reunió con amigos “clandestinamente” según lo definió el propio jefe comunal. “Se juntan a la noche. La Policía no puede estar en todos los lugares.”, atajó.

Este joven, al que además ya se le practicó un hisopado y se aguardan los resultados, salió el sábado por la noche a un barrio donde se reunió con amigos.

El domingo visitó a su novia donde la familia de la joven es numerosa y además allí había otras personas que a su vez tomaron contacto con otras personas.

“Es una cadena demasiado grande y nosotros seguimos los pasos para intentar bloquear todos los posibles casos”, detalló el intendente Héctor Pallares quien destacó el arduo trabajo del Comité Sanitario, personal de Salud Pública y la Policía del Chaco que rastrean la cadena de contactos que se pudieron generar durante el fin de semana.

La madre del joven de 18 años es enfermera y cumple funciones en el Hospital de Avia Terai. El jueves de la semana pasada presentó síntomas, se le solicitó que guardara aislamiento, se le practicó un hisopado y el día lunes por la mañana se confirmó su diagnóstico positivo.

“Los hijos no respetaron la decisión de los padres, salen y se juntan con uno y con dos y no se los puede controlar”, criticó el intendente quien afirmó que la madre del joven lejos de dar aviso que su hijo incumplió con el aislamiento, mintió.

“Nosotros tuvimos que hacer una investigación a fondo porque la madre dijo que el hijo estuvo en la casa”.

“No toman dimensión del peligro, la irresponsabilidad y el daño que le ocasionan a la sociedad por el esfuerzo que hemos hecho en más de cien días de cuarentena cuidando a toda la comunidad y así un irresponsable viene a tirar por la borda todo el trabajo”, criticó el jefe comunal.

La familia fue trasladada al Hotel Gualok de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña donde está cumpliendo con el aislamiento preventivo, social y obligatorio. Este lugar en la ciudad Termal fue dispuesto como centro de alojamiento comunitario.