Condenado a cadena perpetua por asesinar a su pareja

El Tribunal Oral de Mercedes, en una causa por femicidio lo condenó a cadena perpetua por asesinar a su pareja en 2017 en Curuzú Cuatiá. Por haber asesinado a su mujer en 2017, ayer fue sentenciado a cadena perpetua Walter Adrián Segundo. El debate oral y público fue realizado por el Tribunal Oral Penal de Mercedes de manera remota.

Los testimonios, mayormente de vecinos, que se escucharon durante el juicio, confirmaron la acusación de la instrucción: que durante el 24 de diciembre de 2017 se produjo una pelea en la que Walter Segundo ultimó a su esposa, quien era de origen brasileño.

Al otro día, el hombre se abocó a ocultar las pruebas de su crimen, intentado quemar el cadáver de la mujer en el patio de su casa. Tras ello, dijo ante todos que su esposa lo abandonó y que se había ido de la casa, algo que no convenció a las amigas de la mujer.

A pesar de las sospechas, la pista concreta que ocurrió un femicidio se encontró al mes siguiente, cuando a orillas de un arroyo de Curuzú Cuatiá, cercano a la ruta nacional 14, fue encontrado un cadáver con claros signos de haber sido quemado y parcialmente mutilado.

Por el avanzado estado de putrefacción, se debieron llevar adelante distintas pruebas de ADN para comprobar que se trataba de la mujer. Estos exámenes finalizaron durante los primeros días de abril de ese año, cuando se confirmó que se trataba de la señora que estuvo en calidad de desaparecida durante enero de 2018.

Para lograr este resultado, la tarea no fue fácil ya que se tuvo que pedir muestras de sangre a los familiares de la mujer, quienes se encuentran en Brasil. Una vez que se obtuvo esto, tras cruzar los datos genéticos, se confirmó que se trataba de la desaparecida y se imputó a Walter Segundo.

Con respecto al crimen, los testimonios de vecinos fueron contundentes. Uno de los testigos indicó que luego de la noche del 24 de diciembre, observó que Walter Segundo estaba realizando una gran fogata en su patio.

Otra persona, apuntó que durante la noche del homicidio, vio a Walter Segundo que lloraba en la puerta de su casa. El testigo, quien era vecino de la pareja, recordó que le preguntó al hombre por la esposa y este le dijo que estaba durmiendo. Agregó que el día siguiente había muchas moscas verdes y el martes 26 de diciembre, Walter Segundo fue a su kiosco a comprar lavandina.

Otros testimonios indicaron que había violencia en la pareja.

“Se prostituía”, fue lo que declaró durante el juicio el femicida, para comentar que por esa razón había constantes peleas entre ellos dos.

Respecto al delito se desligó del crimen y dijo que esa noche, la del 24 de diciembre, habían ido dos hombres a buscar a la mujer, lo que generó una nueva pelea. “Habíamos tomado demás, mi esposa me dio una pastilla y ella se fue. Durante la noche del 25 hice una fogata en mi casa y preparé un pedazo de cordero”, indicó en su declaración.

A pesar de sostener su inocencia, las pruebas fueron contundentes y los jueces lo sentenciaron a cadena perpetua por unanimidad.

Curuzú al Día

Diario Época