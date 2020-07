Con coronavirus tuvo gemelos y murió en el parto

El drama sucedió en Brasil, donde una mujer infectada de coronavirus dio a luz gemelos y murió en el parto. Larissa Blanco contrajo en covid-19 quince días antes del nacimiento de sus hijos y falleció por complicaciones en el parto. Los bebés dieron negativo y fueron hospitalizados. “Me dejó dos angelitos”, dijo su esposo.

El viernes 12 de junio, Larissa Blanco, de 23 años de edad, dio positivo en su test por coronavirus. De inmediato la situación se tornó preocupante, pues no se trataba de cualquier joven, sino que de una mujer embarazada que esperaba gemelos.

Poco después del examen PCR, el estado de salud de Larissa empezó a empeorar y fue trasladada de una urgencia en Sao Paulo. Su esposo, Diego Rodrigues de 24 años, también se infectó, pero se recuperó rápidamente.

La situación de la mujer empeoró y los médicos optaron por una cesárea. Rodrigues recuerda el momento a medios locales: “La vi realmente emocionada: ser mamá era su sueño”.

El esposo de la mujer fallecida sostiene que después que nació el segundo bebé vio a su mujer bien y dejó el quirófano para acompañar a los recién nacidos, pero mientras el padre estaba con los niños, Larissa sufrió una hemorragia y no se pudo controlar.

“Tuvo una hemorragia y no pudieron contenerla. Entró en paro y, aunque intentaron hacerle una transfusión de sangre, ya era demasiado tarde. El médico me dijo que debido a COVIDO-19, su cuerpo no pudo soportar la pérdida de sangre”, sostuvo Rodrigues.

Guilherme y Gustavo nacieron sin inconvenientes, y no contrajeron el coronavirus, pero su madre no pudo soportar el parto. La historia de Larissa conmovió a todo el país, que es golpeado dramáticamente por la pandemia del coronavirus.