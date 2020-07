Casos dudosos de cuatrerismo con ¿encubrimiento policial?

El propietario de uno de los medios de prensa tradicionales de Corrientes, denunció acciones turbias de la Policía Rural e Islas (PRIAR) por un caso de abigeato. “Una vaca y un toro con una caravana que no era nuestra y la oreja cortada, intentando borrar la marca de la hacienda. Así se cuatrerea“, dijo Martin Gómez Danuzzo en declaraciones radiales.

Aseveró que intentaron que la persona que constató el delito, cambie la declaración.

“Es muy malo que la policía no tome acciones para esclarecer, sino para enturbiar, me preocupa que se esté gestando un encubrimiento“, sostuvo el hacendado.



Las dudas del empresario se suman a un confuso episodio ocurrido en Concepción, y que involucraría a su actual viceintendente, Julio “Negrín” Montenegro, a quien la policía detuvo en la medianoche del martes con parte de una vaca faenada.

Montenegro agredió a uno de los uniformados y abandonó ofuscado la camioneta donde trasladaba el vacuno. Al otro día por la mañana, el jefe de la comisaría de la localidad, presionado por el poder político, salió a aclarar que el animal era de procedencia legal, aunque la camioneta no estaba en condiciones de trasladarlo.

Nadie le creyó, por la extraña hora en que ocurrió la carneada.