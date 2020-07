Alberto Fernández presentó la Reforma Judicial. “Buscamos consolidar una justicia independiente, el proyecto crea la justicia Federal Penal”, explicó el Presidente. “Queremos que la constitución, finalmente, se cumpla”, sostuvo en Casa Rosada y agregó que “el principio de inocencia fue repetidamente vulnerado”.

“Nunca más una justicia para saldar discusiones políticas”, remarcó el presidente de la Nación y reiteró que “se fue perdiendo la transparencia judicial”.

“Digamos nunca más a una política que judicialice las diferencias”, argumentó el presidente Alberto Fernández la presentación del proyecto de ley de reforma judicial, que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesoren al Poder Ejecutivo respecto al funcionamiento del sistema.

El anuncio y los lineamientos generales del proyecto de ley para la reforma judicial se dan en la Casa Rosada por parte de Alberto Fernández, junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y a legisladores nacionales invitados especialmente para asistir de manera remota.

La reforma tenía fecha de presentación para el lunes pasado, sin embargo el trabajo sobre el diseño legislativo de la propuesta, realizado por Alberto Fernández y Losardo, junto al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, reprogramó el acto oficial para este miércoles.

Fernández explicó las líneas centrales del anuncio, con el listado de los once miembros del Consejo Consultivo ya difundido: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

Los once juristas, especializados en distintas ramas del Derecho, asesorarán a Alberto Fernández en puntos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros.

La reforma judicial que, todo indica, podría ser enviada esta semana al Congreso para ser debatida, tiene por principal objetivo mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.

Uno de los asesores elegidos por el mandatario, el constitucionalista Gil Domínguez, hizo declaraciones públicas sobre la convocatoria y destacó que el cuerpo que lo tiene entre sus miembros, “es de una integración que sostiene la paridad de género, el federalismo y el equilibrio entre las especialidades”.

Señaló que tuvo una charla con el Presidente, en la que Alberto Fernández le “garantizó” que el funcionamiento de esa comisión “estará centrado en el debate y la deliberación, y en el pluralismo, con el juego de mayorías y minorías”.

La iniciativa para la reforma judicial cuenta con un amplio consenso en la sociedad, según una encuesta de la consultora “Analogías”, que midió el grado de aprobación a la reforma judicial y difundió que un 77% de los encuestados la considera “necesaria” y que solo un 16% la rechaza.

De acuerdo con fuentes oficiales que cita Télam, Alberto Fernández señalará la oportunidad para poner en funcionamiento el sistema de juicio por jurados, consagrado en la Constitución desde 1853, y que consiste en un tribunal popular, normalmente integrado por una docena de ciudadanos, que determina en base a las pruebas recogidas si el acusado es culpable o inocente, en tanto el juez dispone la pena.

También señala el Presidente como uno de los pilares de la reforma judicial que se implemente el sistema acusatorio, aprobado ya en el Congreso, que otorga un mayor protagonismo al fiscal en los procesos penales, mientras que el juez funciona como garante del proceso.

El secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, invitó a la presentación a los legisladores de la oposición pero fuentes del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) anticiparon que es probable que rechacen la invitación por el desacuerdo entre sus filas a una hipotética ampliación de la Corte Suprema.