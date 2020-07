Boca Unidos es la prioridad para Martín Fabro

Reconoció que tiene ofertas, pero la prioridad para él es Boca Unidos. El mediocampista expresó que está inmerso en una profunda incertidumbre: “Está complicado y esperemos tener en algún momento algunas certezas”. “Aparecieron alternativas, pero yo le di la palabra al club que me iba a sentar a hablar con ellos”, ratificó.

A pesar que recibió algunas propuestas de clubes que militan en categorías superiores al Torneo Federal A, Martín Fabro expresó su deseo de quedarse en Corrientes para jugar con Boca Unidos cuando se reanude la actividad, paralizada por la pandemia. No obstante, el tiempo pasa y las ofertas siguen llegando.

“Uno puede tener intenciones de seguir, pero obviamente que no tiene nada acordado. Están las ganas, las pretensiones de cada uno, pero realmente se hace muy complicado todo. He tenido propuestas, uno se quiere quedar acá en Corrientes y estamos tratando de poner un poco de cada uno, pero se hace complicado porque no se puede hablar de nada, está todo muy en el aire, no se sabe si se vuelve a jugar este año, si se vuelve a jugar un Hexagonal…, no se sabe de la B Nacional, imaginate que nadie habla del Federal A, nada, y es mucho más preocupante porque tiene el doble de equipos que la B Nacional, muchos más jugadores atrás, un montón de familias. Está complicado y esperamos tener en algún momento algunas certezas”, manifestó el volante desde La Red Deportiva (107.1 Mhz).

El habilidoso jugador insistió que recibió propuestas para irse de Corrientes. “Aparecieron alternativas, también de la Primera Nacional, pero yo le di la palabra al club que me iba a sentar a hablar con ellos, que la prioridad eran ellos; obviamente que está todo muy en el aire, hay cosas, pero mi prioridad es quedarme en Boca Unidos”, aseguró Fabro de 35 años y de extenso recorrido en varios clubes de Argentina.

Parte de la familia del jugador surgido de Independiente vive en el AMBA y aunque él se quedó en Corrientes sabe que “Buenos Aires recién ahora se está liberando, pero se está liberando justo ahora que hay mayor cantidad de casos, entonces la gente tiene miedo”.

“El que tiene la necesidad de laburar sale, mi viejo está laburando, mi vieja no, y la verdad que es complicado. Nosotros estamos en medio de un oasis a comparación de otras provincias. Esperemos que sigamos así, uno nunca sabe por cuánto tiempo es está tranquilidad con un virus como este. Esperemos que de a poco se vaya liberando, así cada uno empieza a hacer su vida normal”, deseó el mediocampista.

Martín Fabro, autor de 25 goles desde que viste la camiseta de Boca Unidos, hizo un pequeño balance de lo que fue la temporada pasada en el Aurirrojo: “A nivel personal había arrancado muy bien, venía con una continuidad del año anterior con Carlos Mayor, después con Teglia, muy bien, hasta que me fracturé el dedo; después me apuré para volver, me desgarré y a partir de ahí me costó lo físico. Con el ‘Cabezón’ (Marini) jugué los primeros partidos”.

Mientras que “a nivel grupal no fuimos tan regulares, no se hizo un buen torneo, la tabla marca dónde estamos. Había que mejorar mucho para meternos en el hexagonal, más allá de las fechas que queden, teníamos que mejorar como equipo”.