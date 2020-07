Por el Voto Joven y la Paridad de Género, el diputado Pedro Cassani pidió una reunión de los integrantes de ECO y exigió: “basta de tirar mensajes por los medios”.

El referente de Encuentro Liberal tomó la posta en la alianza gobernante y reclamó un encuentro entre los presidentes de los partidos socios. El objetivo es lograr un amplio acuerdo en el tratamiento de las iniciativas enviadas por el gobernador Gustavo Valdés.

El líder de Encuentro Liberal (ELI), pidió una reunión de Encuentro por Corrientes. Adelantó que él convocará a los presidentes de los partidos con el objetivo de lograr un consenso sobre los expedientes del Voto Joven y Paridad de Género, remitidos por el Ejecutivo provincial a fin que no caduquen como sucedió con las presentaciones en noviembre del año 2018.

Perucho Cassani ratificó que avanzará con una convocatoria para analizar el tema con los miembros de la alianza gobernante.

“Voy a propiciar una reunión de presidentes de los partidos de ECO, para ver si podemos ponemos de acuerdo, primero entre nosotros, sobre cuáles serán los proyectos donde vamos a trabajar; y cuál es el que creemos que mejor sintetiza la posibilidad concreta y cierta de llevar a materializarse en ley. Porque esto tiene que pasar en Diputados y en Senadores”, recordó el presidente de Diputados.

“Tenemos que dejar de tirarnos mensajes por los medios. Tenemos que sentarnos a conversar como dirigentes políticos que somos y definir qué vamos a hacer respecto de estos dos temas que son absolutamente sensibles, que vuelvo a reiterar, en lo personal y partidario, vemos con buenos ojos, pero repito: tenemos que tratar de coincidir”, sostuvo.

El presidente del ‘partido de las hormigas’ también recordó que “en ELI se practica la paridad, más que declamarlo, citando que de 4 diputados, 2 son mujeres y 2 varones; igual en los concejos deliberantes y en la estructura partidaria, aun sin ley que lo haya obligado”.

En cuanto al consenso legislativo en las cámaras, dijo que “me parece que no existe mucha discusión, al menos en Diputados que es lo que yo advierto, conversando con los distintos legisladores, no hay una oposición ni mucho menos”.

“Respecto a la integración de los otros poderes, me parece que es más complejo, porque como se generarán las vacantes, o a partir de las vacantes que se puedan hacer, quizá se podría avanzar en una cláusula transitoria para establecer el sistema a partir que se vayan generando los espacios. Por eso, me parece que es un poco más complejo”, advirtió.

Cassani en declaraciones a distintos medios informó que “tras la vuelta del receso de invierno analizaremos el tema de la paridad de género para que sea sancionado cuanto antes, en lo posible en agosto, para luego enviarlo al Senado”.

En esta línea, en la última sesión de la Cámara de Diputados, además, pasaron a comisión dos proyectos similares al remitido por el gobernador Gustavo Valdés sobre paridad de género, pero que también implican al Poder Ejecutivo y Judicial de las legisladoras Mancini y Meixner.

CONSENSO

El diputado provincial Javier Sáez dijo que “el bloque del Partido Popular acompañará los proyectos del Ejecutivo Provincial y si hay que modificarlos, lo haremos”.

“Vamos a acompañar el voto joven optativo y el de Paridad de Género lo vamos a acompañar de igual manera. Seguramente, más adelante podremos realizar las modificaciones necesarias, pero hoy están dadas las condiciones para el consenso y debemos aprovechar eso”.

“Lo ideal sería que las dos cámaras podamos sacar un proyecto en común. Lo que debemos consensuar sería lo técnico, pero todo eso se definirá después de volver de la feria. Intentaremos desde Diputados sacarlo lo antes posible, cosa que la norma esté vigente para las próximas elecciones”.

“Parte del trabajo que tenemos que hacer es lograr el consenso entre Diputados y Senadores”.

“Lo más importante que hay acá es que hay determinación por avanzar. Y creo que eso se madura y se consensua, porque son temas importantes la paridad de las mujeres y la participación política de los más jóvenes. Seguramente después vamos a seguir avanzando, quizá este sea sólo el primer paso de muchos que vendrán después”.

Por su parte el diputado provincial Félix Pacayut (PJ) también se refirió a las iniciativas y dijo que “como los hicimos cuando se presentaron ambos proyectos hace dos años, estamos de acuerdo. De hecho, en aquel momento también habíamos presentado proyectos de ese tipo, cosa que tuvo la negativa rotunda por la bancada de ECO. En este momento volvemos a estar de acuerdo, pero contemplamos el tema de los espacios para mujeres dentro de los tres poderes del Estado”.

“Al mismo tiempo, somos realistas también y buscamos el consenso, respecto de lo que desea el oficialismo también”.

“Desde el Frente de Todos se tiene la intención de acompañar a la aprobación de ambos proyectos”, concluyó.

JUVENTUD RADICAL

El presidente de la Juventud de la Unión Cívica Radical en Corrientes, Oscar Ruiz Aquino, también se pronunció: “Nosotros sacamos un comunicado acompañando estas dos propuestas de ley, que son la Paridad de Género y el Voto Joven. Creemos que la paridad es importante en todos los estamentos del Gobierno Provincial. Hoy la política correntina necesita de una mayor participación por parte de mujeres y jóvenes. Y pensamos que el voto joven debe ser obligatorio porque está establecido en la Constitución”.

“Tanto el oficialismo y la oposición creo que concordarán en que tanto el rol de la mujer como el de los jóvenes es imprescindible para la vida política de Corrientes”, concluyó.