Barcelona le puso una cláusula de €300 millones y ahora lo deja libre

Barcelona lo fichó hace cinco meses, tiene una cláusula de 300 millones de euros y se transformó en el primer descartado. Tras invertir 18 millones de euros en su pase, desde el Blaugrana desean recuperar el monto y ya habrían recibido ofertas por parte de dos clubes de la Premier League.

El 2020 no comenzó del todo bien para el Barcelona, que decidió despedir a Ernesto Valverde por las derrotas claves que había tenido el entrenador y el mal funcionamiento del equipo, sumado a la grave lesión que sufrió Luis Suárez en su rodilla derecha y que lo alejaría cuatro meses de las cancha.

Fue así que, con un golpe de timón, el Blaugrana contrató a Quique Setién en la búsqueda de un futuro prometedor y fichó al danés Martin Braithwaite con la intención de reemplazar al uruguayo.

Y mientras parece que al nuevo entrenador no le queda mucho tiempo en su puesto, todo indica que el delantero de 29 años también tiene los días contados en el Camp Nou. La intención de la dirigencia era que el ex Leganés, por el que ejecutaron su cláusula por 18 millones de euros, pueda aportar su cuota goleadora en un equipo que se había quedado sin su centrodelantero estrella. Tanta era la expectativa que se tenía en el conjunto catalán por Braithwaite que se le decidió hacer un contrato hasta 2024 y fijarle una cláusula de salida de 300 millones de euros. Pero nada de eso ocurrió.

No solo la pandemia por el coronavirus y la posterior suspensión de la Liga de España le permitieron al Pistolero recuperarse y así no perderse el resto de la temporada, sino que el desempeño de Braithwaite no fue el esperado. Desde su llegada, ha disputado solo 403 minutos en los que marcó un único gol frente al Mallorca.

Como recaló en el mes de febrero, en el Culé no alcanzaron a inscribirlo en la lista de la Champions League, por lo que el atacante no podrá disputar el cotejo de vuelta ante el Napoli por los octavos de final y el resto de la competencia en caso que su equipo avance.

Con la idea de recuperar el dinero invertido, desde el Barça declararon al futbolista como el primer prescindible y ya iniciaron negociaciones por él a menos de seis meses de su arribo. Según el medio Mundo Deportivo, todo apunta que el futuro del danés está en la Premier League, en la que dos equipos se mostraron interesados por incorporarlo: el Everton y el West Ham. Este último ya habría ofertado por Braithwaite en su época en el Leganés.

Las intenciones de la institución catalana es al menos recuperar los 18 millones, aunque quizá la crisis económica que afecta a los clubes de Europa podría obligar a que ese precio disminuya.

Otra alternativa es que recale en un equipo de España, que podría ser Valladolid, Real Sociedad o Sevilla, como indicó el medio antes mencionado.

De concretarse la salida y el fin del paso de Braithwaite por el Barcelona, sería tan solo un indicio más que se sume a la crisis deportiva y dirigencial en la que se encuentra la entidad. No solo el haber perdido la Liga ante el Real Madrid en las últimas fechas y el mal nivel mostrado dentro del campo de juego cargan sobre los hombros de Martin Braithwaite, sino también la mala relación con los referentes del plantel y el hecho que, si no alza la Orejona, será la primera temporada de Lionel Messi sin conseguir títulos desde 2007.