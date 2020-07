Barcelona desestimó la compra de Lautaro Martínez

El pase del argentino está valuado en más de 100 millones de euros. Barcelona detuvo las negociaciones para comprar a Lautaro Martínez porque necesita sumar dinero a su tesorería y para ello deberá vender a algunas figuras que no lograron trascender en su paso por el club, indicó la prensa española.

El presidente Josep Maria Bartomeu debió frenar las tratativas por Martínez debido a las pérdidas que se avecinan, unos 200 millones de euros en la temporada 2019-20 que pueden dejar el presupuesto en unos 800 millones con vistas al próximo curso.

Barcelona ya tenía un acuerdo cerrado con el jugador para firmar por cinco años, cobrando 12 millones de euros anuales, y las conversaciones con el Inter iban por buen camino, pero además de recibir ofrecimientos de trueques, el equipo de Milán quiere dinero en efectivo.

La orden de Bartomeu es clara, no habrá grandes compras si no hay grandes salidas, por lo tanto en el equipo que juega Lionel Messi se habla de “liberar” a los franceses Samuel Umtiti, Ousmane Dembele, Jean-Clair Todibo, los brasileños Rafinha y Coutinho, y, si se puede, Antoine Griezmann, aunque el galo solo sería un comodín desesperado si se intenta el regreso del brasileño Neymar del PSG.

La decisión del Barcelona tiene que ver con el control económico de LaLiga, que le comunicó al club catalán que si quería a Lautaro tendría que concretar pases y justificar ingresos que fueran un porcentaje del fichaje del ex Racing.

En eso está ahora la secretaría técnica del club, obligada a cerrar ventas para reactivar la compra del argentino, tasado en su momento en 111 millones de euros y que hoy se iría del Inter por 70 u 80, más el pase de algunos jugadores.