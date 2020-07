Autorizaron Manchester City y Real Madrid por Champions

Gobierno británico autorizó que el Manchester City reciba al Real Madrid por Champions. El diario londinense The Sun asegura que “el gobierno británico no tiene intención de revocar las exenciones que anunció este mes para ciertos eventos deportivos, lo que significa que el encuentro entre Manchester City y Real Madrid, podrá tener lugar en Inglaterra a puerta cerrada”.

Manchester City y Real Madrid podrán jugar el viernes 7 de agosto por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, según autorizó el gobierno británico a pesar de la cuarentena dispuesta por el rebrote de casos de coronavirus.

El plantel de Real Madrid no deberá guardar aislamiento de 14 días en territorio británico pese a que el primer ministro, Boris Johnson, anunció el sábado que a partir de este domingo los viajeros que lleguen desde España tendrán que hacer la cuarentena de dos semanas por el recrudecimiento de la pandemia de Covid-19.

Manchester City y Real Madrid jugarán para definir el pase cuartos de final de la Champions League, instancia a partir de la cual el torneo se mudará por completo a Lisboa para definir cada instancia a partido único, siempre sin público.

En el juego de ida disputado en Madrid el 26 de febrero (antes de la suspensión por la pandemia), Manchester City se impuso por 2 a 1 en Madrid, lo que supone una fuerte ventaja para el duelo revancha confirmado para el 7 de agosto en el estadio Ethiad.