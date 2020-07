Incremento de sueldos encubiertos en el INVICO

Quejas de los empleados del Instituto de Viviendas de Corrientes, por lo que creen, una suba encubierta en los sueldos de los jefes Superiores a través de adicionales. Los incrementos salariales por el momento se mantienen congelados en la provincia ante la pandemia del coronavirus, y más aún, en funcionarios de jerarquía, tanto que el gobernador Gustavo Valdés remarcó en los últimos días, que nadie cobrará por encima de los 50 mil pesos. Los trabajadores de INVICO denuncian que hay aumentos selectivos, que van de 7500 a 10 mil pesos, sin estar fundamentados. Las liquidaciones son provisorias y ordenadas por un simple memorándum. Las beneficiadas son dos jefas de áreas: Verónica Inés Cuenca y Leticia Buyatti.

También hay críticas por el nombramiento de Gerentes vulnerando la carrera administrativa, y la creación de cargos que no existen en el escalafón del organismo habitacional. Acusan que no se cumple el decreto provincial 880/20, que en parte prorroga todas las licencias, incluidas las de madres o padres con hijos pequeños en edad escolar. Sin embargo los empleados alcanzados por ese beneficio, si no asisten a su lugar de trabajo, sufren descuentos salariales.