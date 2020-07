Argentina elegida para probar una vacuna contra el Coronavirus

Las farmacéuticas Pfizer Inc. y BioNTech SE seleccionaron a la Argentina por su experiencia científica, la epidemiología de la enfermedad y la experiencia previa. Los datos preliminares de esta vacuna, una de las doce que están siendo probadas en humanos, fueron calificados como positivos.

Las compañías farmacéuticas Pfizer Inc. y BioNTech SE anunciaron este viernes que Argentina fue seleccionada como una de las sedes para llevar adelante una de las fases de prueba con personas de su vacuna contra el coronavirus e informaron que se encuentran a la espera de la aprobación regulatoria de la ANMAT.

El presidente Alberto Fernández recibió hoy en la Quinta de Olivos al investigador principal del estudio en el país, Fernando Polack, y a Nicolas Vaquer, gerente General de Pfizer Argentina, informaron fuentes oficiales.

“La selección de un centro en Argentina para llevar adelante estos estudios estuvo basada en distintos factores, los cuales incluyen la experiencia científica y las capacidades operativas del equipo del Investigador Principal, la epidemiología de la enfermedad, así como la experiencia previa de Argentina en la realización de estudios clínicos”, informaron las compañías mediante un comunicado.

Se trata de la Fase 2b/3 de la vacuna candidata con tecnología ARN mensajero, que actualmente se encuentran en fase 1/2 y de la que el 1 de julio anunciaron datos preliminares que calificaron como positivos.

“Estamos orgullosos de que la comunidad científica en Argentina tenga un papel clave en los esfuerzos de investigación global y en la lucha contra Covid-19. Nos tomamos esta responsabilidad muy seriamente y confiamos en que la ciencia ganará”, señaló Polack, Director Científico de la Fundación INFANT e investigador principal del estudio en el país.

Ambas compañías declararon previamente que esperan poder comenzar con los estudios Fase 2b/3 en julio, a la espera de las aprobaciones regulatorias apropiadas.

“El inicio del estudio clínico en Argentina está planificado para inicios de agosto, sujeto a la aprobación regulatoria de la ANMAT”, señalaron en el comunicado.

La de Pfizer Inc. y BioNTech SE es una de las doce vacunas que están siendo probadas en seres humanos (fase clínica) alrededor del mundo según los registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).