Apareció un gran yacaré en playa Islas Malvinas

Un yacaré de considerables dimensiones apareció esta mañana en la arena de playa Islas Malvinas II, en zona de Costanera de Corrientes.

Un trabajador municipal difundió imágenes de la sorpresiva presencia del enorme caimán solicitando la inmediata intervención de los organismos de rescate.

El animal apareció nadando en el sector ribereño y las fotografías y videos fueron obtenidas por un joven que se desempeña como guardia urbana en la zona.

Tanto la persona que compartió las imágenes como muchos de los que comentaron pidieron no molestar ni lastimar al yacaré en caso de observarlo.

Anteriormente se habían dado ya apariciones similares en el Río Paraná, por lo que solicitan además tomar los cuidados necesarios para evitar inconvenientes con el animal.

“Entré a las 7 y ya lo observé; seguramente ahora salió a tomar sol a la playa. La idea es rescatarlo y llevarlo a un lugar seguro”, comentó Alejandro, el joven que lo vio a esta mañana temprano.

“Estimamos que esto se da por la bajante del río. Salen de las lagunas y llegan al río”, agregó. “Lo que queremos es que no suceda como ocurrió el año pasado, cuando un yacaré fue devuelto al río abierto, se enganchó con un mallón y lo terminaron matando”, agregó.

Al lugar llegó el titular de Playas de la Municipalidad, Juan Xifra, quien confirmó el contacto con Recursos Naturales, quienes sugirieron evitar que la gente se acerque al animal para no asustarlo: “puede que sea un ejemplar hembra que tenga huevos y esté buscando un lugar para desovar”, precisó.