Adiós Tini: Con el alma destrozada

Los que mataron al canillita corrían ‘picadas’, quisieron esconder la moto y taparon el cuerpo con los diarios que vendía. “Estoy con el alma destrozada”, dijo emocionada Noemí Alarcón, la hija del canillita que murió tras ser atropellado este domingo por avenida Maipú. La mujer comentó datos escalofriantes: “según testigos los que atropellaron a papá iban corriendo picadas. Cuando lo chocaron, intentaron subir la moto al baúl y taparon a mi papá con los diarios que quedaron desparramados”.

El hecho ocurrió ayer en el cruce de calles Los Matacos y Avenida Maipú. Alarcón quedó con vida tras el impacto, pero falleció minutos después en el Hospital Escuela. El auto se dio a la fuga y luego fue hallado prendido fuego.

“Estoy con el alma destrozada. Los relatos que tengo de personas que vieron lo que pasó me dan más bronca. Papá volvía de buscar sus pedidos para repartir los diarios del domingo y estaba volviendo a casa. Era un trabajador nato, que eligió esa profesión y lo hacía con todo gusto”, destacó.

“Papá y mamá tenían ese puesto desde hace 42 años. Amaba lo que hacía. Y obviamente que todo se lo debo a él”, expresó Noemí de profesión Odontóloga.

“A los que mataron a papá les pido que recapaciten. Hoy me toca a mí, pero les puede tocar a ellos”, sostuvo. “Tengo una mezcla de sentimientos de dolor, de bronca, de saber que le llegó su hora, y eso es inevitable, pero lo que no podemos aceptar es cómo pasó todo. Eso es incomprensible”, insistió Noemí.

ARTIGAS E YRIGOYEN

El puesto de revistas de Mateo Alarcón, más conocido como Tini, amaneció hoy con una imagen que conmueve: cerrado, con carteles colocados por sus amigos y colegas recordándolo con mucho afecto. “Nos están matando a los canillitas. Estamos muy doloridos. Se nos fue un amigo… Tini… un trabajador enorme”, dijo Luis Bravo, otro vendedor de diarios y revistas.

En las primeras horas de ayer domingo, un auto atropelló y mató a Miguel Mateo Alarcón (Tini) de 62 años en el cruce de calles Matacos y Avenida Maipú cerca de las 2 de la madrugada del domingo.

La víctima tenía un puesto de diarios en la esquina de Avenida Artigas e Yrigoyen.

Hoy el lugar amaneció cerrado, y reflejando el dolor de todos sus afectos. El puesto, ubicado en la vereda del Corrientes Tennis Club, tiene carteles donde sus amigos lo recuerdan.