Adiós a Silvio Marzolini, leyenda y gloria de Boca Juniors

El ex capitán y entrenador de Boca Juniors, Silvio Marzolini, de 79 años, se encontraba en grave estado, debido a una larga enfermedad.

El histórico lateral izquierdo de Boca Juniors, Silvio Marzolini, falleció este miércoles tras desmejorar su salud durante la última semana. En el 2019, el ex futbolista había sufrido un ACV que le dejó graves consecuencias.

El ex lateral de la Selección Argentina en los mundiales de 1962 y 1966, afrontaba hace un tiempo una dura enfermedad y sus familiares lo asistían en su propio domicilio, para afrontar la etapa más complicada de su estado.

Marzolini fue considerado uno de los mejores marcadores laterales izquierdo de la historia del fútbol argentino y arrancó su carrera profesional en Ferro, para pasar a Boca, donde jugó 408 partidos entre 1960 y 1972.

Como jugador Marzolini consiguió en Boca seis títulos, tres de Primera División en 1962, 1964 y 1965, además de los Nacionales en 1969 y 1970 y la Copa Argentina 1969.

METROPOLITANO 1981

Como entrenador fue artífice del título del Metropolitano 1981, que Boca Juniors consiguió con Diego Armando Maradona y Miguel Ángel Brindisi como figuras rutilantes.