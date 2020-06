Vuelve el público a Río de Janeiro

Autorizó la vuelta del público en los estadios desde el 10 de julio. En un decreto publicado en el Diario Oficial del municipio Río de Janeiro a última hora del viernes, la Alcaldía carioca anunció que los estadios estarán autorizados a recibir una tercera parte de su capacidad de aficionados, con un distanciamiento de 4 metros cuadrados por persona y con la venta de entradas en línea.

El decreto, que está sujeto a alteraciones, no especifica cómo se realizará el distanciamiento de 4 metros cuadrados entre los aficionados.

El Campeonato Carioca, el torneo regional del estado de Río de Janeiro, se convirtió el 18 de junio en la primera competición deportiva profesional de Sudamérica en volver a la actividad tras el parate causado por la pandemia de la covid-19, con un partido que disputaron el campeón de la Libertadores, el Flamengo, y el Bangu, en el estadio de Maracaná.

El regreso del torneo estuvo marcado por la polémica, ya que dos de los cuatro mayores clubes de Río de Janeiro, Fluminense y Botafogo, cuya vuelta estaba prevista para el lunes 25 de junio, se oponían a retomar las actividades en plena pandemia y acudieron a la Justicia para no jugar al menos hasta el mes de julio.

No obstante, el Supremo Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) fijó para este domingo día 28 el regreso de ambos equipos: el Botafogo recibirá el Cabofriense y el Fluminense al Volta Redonda. La decisión del gobierno carioca permitirá que la final de la Copa Río, la segunda fase del Campeonato Carioca, prevista para el 12 de julio, tenga público en el estadio.

Con la medida, el estadio de Maracaná podrá recibir hasta 22.000 personas por partido. El decreto también establece que a partir del 1 de agosto, se permita a los estadios recibir 2/3 partes de su capacidad de público, y a partir del 16 de agosto, la previsión es que no haya más restricciones.

Río de Janeiro es el segundo municipio de Brasil más afectado por la covid-19, tras Sao Paulo. Según el último boletín divulgado por la Secretaría de Salud regional, el virus mató al menos 6.366 personas y dejó 55.286 casos positivos en la ciudad de Río de Janeiro.

Brasil suma más de 1.310.000 casos y 57.000 muertes por el virus.