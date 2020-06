Violentaron la caja fuerte de una concesionaria

Investigan un robo en una concesionaria de automóviles de Corrientes, donde habrían violentado la caja fuerte. El comisario César Fernández, confirmó que investigan un robo en la concesionaria de autos Car France. No se sabe aún cuánto fue el monto sustraído.

Fernández, que se encontraba en la agencia de autos, señaló desde radio Dos que están en plena investigación y no se sabe aún cuántas personas ingresaron a la agencia de autos ubicada en Independencia 4590. Señaló que están analizando “las cámaras que tiene la Provincia por la avenida para analizar detalles”.

No se sabe aún cuánto dinero se llevaron del local de Car France sobre avenida Independencia.