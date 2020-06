Venta irregular de terrenos en Isla Apipé

El gobernador Gustavo Valdés envió el último 23 de junio, una carta al Presidente Alberto Fernández por el conflicto limítrofe que subsiste con el Paraguay en zona de la isla Apipé. Este sitio paradisíaco también oculta un negocio inmobiliario de envergadura, que involucraría a funcionarios del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, y a la ex intendente radical, Mónica Soledad Romero. El organismo provincial, administrador de los terrenos fiscales en el archipiélago fluvial, solamente puede vender las parcelas a personas nativas y oriundas del lugar, según la legislación imperante. Sin embargo, hasta el 2017, a través de una triangulación externa del ICAA y autoridades de la comuna, tras la confección certificados de domicilios ilegales, fueron comercializados a inversores privados, quienes edificaron casas y cabañas de fin de semana, en detrimento de los auténticos pobladores, los que también querían comprarlos. Las adjudicaciones, inmensos lotes de 200 x 50, se ubicarían en la bellísima zona de la playa apipeña. Hasta el día de hoy, no se sabe quiénes son sus verdaderos dueños. Tanto, que el municipio no puede cobrarles sus tributos, ni el consumo de agua potable. Son alrededor de 20 exclusivas viviendas, que se encuentran vacías gran parte del año, lo que se comprueba que son usadas para días de descanso, o en vacaciones. El negocio movió un dinero importante.