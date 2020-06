Vecinos justicieros lo obligaron a confesar un robo

Los vecinos redujeron a un conocido ladrón y lo obligaron a confesar dónde estaba una moto robada. “No te vi la cara, o sino no te hacia eso”, respondió este personaje de la delicuencia.

Un grupo de descontrolados vecinos logró reducir a un ladrón quien horas antes había robado una motocicleta. De acuerdo a lo que se observa en un video –que se viralizó en las redes- el muchacho era conocido por todos y lo llaman por su nombre de pila.

“Nahuel… cómo me vas a hacer eso… yo con la moto trabajo”, le reclama una señora al muchacho que no puede moverse ante la reacción de varios vecinos.

“No te vi la cara… o sino no te hacia eso”, le respondió el personaje que responde –según la fuente- al nombre de Nahuel.