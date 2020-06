Valdés le trancó a Colombi la caducidad de los partidos chicos

La interna radical en la carrera por el sillón de Ferré tuvo un primer round, tras la firma del decreto de Gustavo Valdés, que beneficia a los partidos políticos más pequeños, y que complicó la estrategia de Ricardo Colombi de congelar varios sellos, con la idea de achicarle un posible alianza electoral al ituzaingueño por fuera del radicalismo y sus máximos aliados.

Con la medida de Valdés, ahora volverán a pulular nuevamente una gran cantidad de agrupaciones partidarias, las que servirán para llenar los distintos frentes electorales que se construyan, más aún si surge una división en el oficialismo gobernante. Colombi quería acotarle las alianzas a Valdés, y con sus influencias judiciales pidió a la jueza electoral que haga caducar una veintena de ellos, en su mayoría, los que integraron Encuentro por Corrientes (ECO), las últimas elecciones, como ya lo anticipara 1588, en su edición del 8 de octubre de 2019. La resolución judicial fue apelada, y quien debería definir si se mantiene la prescripción, es la cámara contenciosa y electoral, controlada por el mosaico valdecista.

Horas atrás mediante la firma del decreto 919/20, el gobierno estableció que las disposiciones “serán aplicables a los partidos políticos con personería vigentes, inclusive a aquellos en que se hubiera declarado su caducidad, cuando la resolución no se encontrare firme y ejecutoriada”.

El Artículo 63 de la Ley 3767 – Ley de Partidos Políticos- exige un mínimo de votos para mantener la personería jurídica (mínimo del 3 por ciento) “el gobernador puso claridad a una cuestión que no estaba tan clara. Éramos socios en los perjuicios de la alianza y no eraos socios en los beneficios”, indicó el referente de Unión Celeste y Blanca, Lisandro Almirón, en declaraciones radiales. “El decreto viene a poner claridad a una situación que viene atravesando más de 20 partidos políticos”, aseveró Almirón.