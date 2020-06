Valdés advirtió que “podemos volver a la Fase 1″

El gobernador Valdés advirtió que “la gente tiene que tener muchísimo cuidado, porque podemos volver a la Fase 1”. “No me gustaría tener que dar marcha atrás, pero no puedo permitir que a partir de una juntada los casos crezcan”, explicó. Valdés dijo que “la gente tiene que tener muchísimo cuidado porque así como llegamos a la Fase 5 gracias a lo que hicimos bien, perfectamente podemos volver a la Fase 1”. “No me gustaría tener que dar una marcha atrás, pero no puedo permitir que a partir de una juntada los casos crezcan”, agregó. En cuanto a la situación de Mocoretá, donde volvieron a la fase 1, explicó que “el trabajador que se enfermó pidió perdón, pero no es su culpa enfermarse”. En esa localidad correntina confirmaron hoy dos nuevos casos de coronavirus y de esa manera ya son 10 los infectados detectados. “Continuará la zona aislada hasta que se logren controlar los contagios”, aseguró.

El gobernador anticipó que volverán a pagar el plus de 10 mil pesos para el sector de la salud pública.