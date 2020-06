Un intendente y su hermano, golpean a un periodista y le roban el celular

Escándalo en Mbrucuya. El intendente radical Pablo Guastavino y su hermano Willy, agredieron a un comunicador radial para después robarle su celular. Ocurrió el martes en horas del mediodía cuando el periodista de una emisora local filmaba imágenes en las afuera de la casa paterna del jefe comunal, cuando un camión dejaba mercaderías enviadas por el gobierno nacional. Los comestibles, según el municipio en su inscripción en la cartera de Desarrollo Social, serían destinados al Hogar para Niños y madres adolescentes. Una verdadera institución “fantasma”, ya que en realidad no existe, como tampoco comedores oficiales en esa localidad, ni tampoco esta clase de asistencias desde la comuna. Otro dato sostiene que debían ser entregados a las escuelas y Centro de jubilados. Aunque las malas lenguas aseguran que los productos pre-elaborados y entregados por la empresa Tecnofood, terminan en los criaderos de chanchos que tiene la familia Guastavino.

El periodista Marcelo Florindo terminó con su rostro arañado por las manos del intendente, mientras que el hermano, el nuevo rico de la ciudad, le arrebató el teléfono para que la grabación no se divulgue en los distintos medios de prensa, y menos aún que lleguen a las redes sociales. Uno de ellos, Willy, había llegado raudamente hasta el lugar en una Toyota Hilux Blanca desde donde le proliferó todo tipo de insultos.

El comunicador hizo la denuncia en la comisaria, y fue atendido en el Hospital San Antonio. Horas más tarde, uno de los implicados, Willy Guastavino, quien se construye una mansión usando materiales de las obras públicas locales, aseguró en declaraciones al portal de radio Dos, que el teléfono “habrá caído en el forcejeo” que mantuvieron con el periodista. Existe un buen número de testigos que confirman que le quitó el celular a Florindo, al mejor estilo de un arrebatador callejero.

El dato más particular lanzado por el alcalde de la tierra del chamamé tradicional en contacto con la web radial, es que su padre tiene un comedor en el barrio Laguna Aguirre y que las mercaderías que llegaron desde Buenos Aires, son para darle de comer a más de 70 chicos. Hasta donde averiguó 1588, ese predio hace 4 años que se cerró, y en ese lugar actualmente funciona una carnicería.

