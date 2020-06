Tres jugadores no serán tenidos en cuenta en Boca

En plena polémica por renovación de Tevez, Boca les comunicó a tres jugadores que no serán tenidos en cuenta. El Consejo de Fútbol “xeneize”, que comanda Juan Román Riquelme, les comunicó a los jugadores que serán negociados a préstamo con alguna otra institución. ¿Quiénes son?

Boca negociará a los jugadores Sebastián Pérez, Jan Hurtado y Agustín Almendra, ya que no serán tenidos en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Russo de cara a la nueva temporada.

La situación del venezolano Jan Hurtado de 22 años, podría continuar en el fútbol extranjero, ya que algunos clubes de Brasil y hasta de Europa se mostraron interesados en el atacante.

El pase de Hurtado le costó a Boca cerca de cinco millones de dólares, pero con Gustavo Alfaro como entrenador jugó 18 partidos y marcó solo dos goles.

Desde la llegada de Russo, el delantero venezolano no tuvo minutos y por eso su salida de Boca era algo que se veía venir.

El colombiano Sebastián Pérez deberá buscarse club, pese a que el contrato del mediocampista vence a mediados de 2021, pero tampoco será tenido en cuenta con el actual cuerpo técnico de la Ribera. Pérez de 27 años, hace seis meses que no juega, dado que volvió de Barcelona de Ecuador, pero por el cupo de extranjeros no tuvo lugar en el equipo “xeneize”.

El mediocampista, quien estando en Boca sufrió una grave lesión en la rodilla, deberá buscarse club, y la opción de regresar a Colombia es bastante factible.

El otro mediocampista que Russo tampoco tendrá en cuenta será Agustín Almeida, quien supo tener minutos en la era Alfaro, e incluso se mencionó que Boca tenía ofertas de clubes europeos para contar con sus servicios.

Almeida, quien incluso jugó en la Selección Sub20, disputó 34 partidos en la Primera División de Boca, y si bien sumó muchos minutos con Alfaro, no volvió a tenerlos desde que Russo llegó al “xeneize”.