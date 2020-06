Terremoto de gran magnitud en México

Se registró un sismo de 7.5 grados de magnitud, con epicentro en Oaxaca que se sintió fuerte en la CDMX. El temblor provocó la evacuación de edificios en todo el territorio. Ocurrió en horas de la mañana. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos emitió un alerta por posible tsunami.

Un sismo de 7.5 grados en la escala Richter se registró esta mañana en todo el territorio mexicano, provocando temor y evacuación de edificios en las principales ciudades del país. El movimiento telúrico tuvo epicentro en el estado de Oaxaca a las 10:29 am, hora local. “Preliminar: SISMO Magnitud 7.5 Loc. 12 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 23/06/2020 10:29:03 Lat 15.68 Lon -96.07 Pf 10 km”, informó por redes sociales el Sistema Sismológico Nacional.

De acuerdo al Sismológico Nacional, hasta las 13:00 horas se han registrado 303 réplicas, siendo de 4.6 el de mayor magnitud.

Además, de manera preventiva, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió un alerta por posible tsunami.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de su cuenta de Twitter: “Sismo magnitud 7.1. Se activan protocolos. Información en un minutos”. Reportes aseguran que la duración del movimiento fue de aproximadamente un minuto.

Fuentes oficiales confirmaron la presencia de la jefa de Gobierno en el C5, minutos después de hacerse registrado el sismo, y se llevaron a cabo revisiones de seguridad por aire y por tierra. El fuerte sismo se sintió en varios estados del país como Guerrero, Chiapas, Veracruz, Puebla, Michoacán, Morelos y Tabasco. David León, coordinador nacional de Protección Civil, dijo que hasta el momento no se reportan daños en infraestructuras prioritarias, como hidroeléctricas ni instalaciones de petróleos. Según la evaluación preliminar en la capital mexicana, no se reportan daños graves, solo algunos derrumbes de bardas en la colonia Roma y desprendimientos en fachadas de edificios del Centro Histórico, según informó Sheinbaum.