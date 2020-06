Son 95 contagiados y 17 casos activos de Coronavirus

Después de la “oleada” del aeropuerto e Itá Ibaté con casos sospechosos y en estudio, hoy no se anunciaron nuevos casos de Coronavirus en Corrientes. Siguen siendo 95 los contagiados y 17 los casos activos. El gobierno informó hoy que no se registraron casos nuevos de Coronavirus positivos en Corrientes. El acumulado de positivos se mantiene en 95, de los cuales 78 se recuperaron y fueron dados de alta. Continúan activos 17 casos de los cuales tres se encuentran internados en el hospital Llano en condición clínica es estable. Se informó que tras tomar conocimiento de la situación epidemiológica informó que no se registraron casos nuevos de Coronavirus positivos en Corrientes. De esta manera el acumulado de positivos se mantiene en 95, de los cuales 78 se recuperaron y fueron dados de alta. Continúan activos 17 casos de los cuales tres se encuentran internados en el Hospital Llano, cuya condición clínica es estable.

El informe detalla también que otros 14 contagiados se recuperan aislados en sus domicilios y en buen estado de salud y que hay 1.401 personas en aislamiento preventivo y han concluido esa condición de aislamiento 6.894 personas. El Comité de Crisis, reitera que no hay circulación comunitaria del virus, pero insiste a la comunidad que para mantener esta condición de mayor libertad para las actividades económicas y sociales, es necesario la máxima responsabilidad, lo que significa cumplir con las medidas de seguridad e higiene recomendadas por la autoridad sanitaria y salir de sus hogares por cuestiones estrictamente necesarias.

DENGUE

Sobre el Dengue el parte informa que se mantiene en con bajos registros, reapareció en el interior con dos casos, mientras en Capital hubo cuatro nuevos contagios, no obstante las acciones de fumigaciones, control y vigilancia focal son intensas en toda la provincia, como también las medidas preventivas domiciliarias, barriales que se complementan con distribución de repelentes. Se diagnostican 6 casos nuevos.

DENGUE EN SEGUIMIENTO: 14

RECUPERADOS 1.172

TOTAL, ACUMULADO 1.186

CAPITAL: Nuevos diagnósticos 4

Total: 939

INTERIOR: 2

Total: 247

Ituzaingó: 97

Santo Tomé 32

Virasoro 29

Esquina 3

Curuzú Cuatiá 5

Goya 5

Bella Vista 8

Saladas 6

San Cosme (Paso Patria) 31

Paso de los libres 2

Mercedes 5

San Luis del Palmar 4

San Carlos 4

General Paz (Itá Ibaté) 6

Empedrado 5

Colonia Liebig 1

Itatí 4

Mocoretá 1

Han sido dadas de alta 1.172 personas, con recomendaciones para evitar reinfecciones. Prosiguen las acciones de control vectorial, fumigación, vigilancia focal y búsqueda de febriles.

CORONAVIRUS

No hay casos nuevos.

Se acumulan a la fecha 95 casos positivos.

Se han recuperado 78 personas que fueron dadas de alta.

Hay 17 casos positivos activos, de los cuales tres se encuentran internados en el Hospital Llano, todos se muestran clínicamente estables. Los otros 14 se recuperan aislados en sus domicilios y están en buen estado de salud.

1.401 personas permanecen en aislamiento preventivo

Han concluido la condición de aislamiento preventivo 6.894 personas.