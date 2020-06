Siguió emitiendo cheques después de culminar su mandato como intendente

Problemas en el municipio de La Cruz, luego que concejales de la oposición advirtieran que el ex intendente radical de la localidad, Mateo Maydana, refrendó cheques varios meses después dejar el cargo. Uno de los confeccionados, fue emitido el 22 de marzo de 2018, a los tres meses de haber culminado su mandato en diciembre de 2017. El número de serie corresponde a una chequera por triplicado que por ahora, desapareció. Al no ser un cheque diferido, debió ser emitido al momento del pago, cuando Maidana ya había dejado de ser jefe comunal. Paradójicamente al ex intendente, se lo designó como Juez de Paz el año pasado aunque no integró en principio, la terna de los mejores promedios de los postulantes para ese cargo. La La interpelación al Contador de la Comuna, quien también firmó el cheque, que fuera pedida por la bancada de la oposición, fue rechazada por el bloque oficialista, donde dos de sus ediles, integran el estudio jurídico Maidana y Asociados.

También se supo que la municipalidad giraba con sus cuentas corrientes en descubierto. Los agujeros financieros terminaban siendo cubierto a través de meses de dinero por fuera del circuito bancario.

Ahora en su condición de Juez, como un representante del Poder Judicial, la mayoría interpreta que Maidana no tendrá problemas con la justicia. Hay una expuesta protección hacia ex intendentes como dirigentes del radicalismo. El ex jefe comunal cruceño no es la primera vez que está metido en problemas con documentos de pago bancarios. En el 2015 ya fue denunciado por utilizar cheques posdatados, cuando decidió en forma directa materiales de construcción para el municipio en el comercio de su madre.

Estuvo cerca de una década al frente del municipio, y en más de un periodo completo de mandato (cuatro años), no presentó ante el Concejo Deliberante los ejercicios presupuestarios de la municipalidad como ordena la Carta Orgánica. Fue denunciado por no cumplir con la norma, pero la justicia desestimó la imputación no atendiéndola.