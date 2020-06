Dos bomberos muertos y 9 heridos en la explosión de la perfumería

Hay dos bomberos muertos en la fuerte explosión en la perfumería en pleno centro de Villa Crespo. Ocurrió en avenida Corrientes a la altura de Scalabrini Ortiz. Trabajan numerosas dotaciones de bomberos. Hay otros nueve heridos. La explosión dentro de la perfumería “Pigmento” en la avenida Corrientes 5246, casi Scalabrini Ortiz, sacudió la tarde del martes al barrio porteño de Villa Crespo y dejó dos bomberos muertos y otros siete heridos, que debieron ser trasladados. El total de heridos asciende a nueve. Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, tras la doble explosión y el incendio nueve personas fueron atendidas por el SAME en el lugar: ocho bomberos y un policía, de los cuales seis debieron ser trasladados.

El lugar es un edificio de 14 pisos, donde en la planta baja se encuentra la perfumería incendiada. El fuego se desarrolló en el subsuelo, sobre montículos de mercadería, y eso fue lo que provocó una explosión. Los vecinos salieron a los balcones al escuchar al helicóptero del SAME que debió bajar para llevarse de urgencia a una de las personas heridas. Al menos cinco dotaciones de bomberos y varias ambulancias acudieron al lugar para auxiliar. Los bomberos trabajan en el apagado de las llamas y se hizo presente la Brigada de Emergencias Especiales (BEE) por hallarse productos combustibles en el lugar. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que hubo “seis bomberos heridos”, pero más tarde confirmaron tres más, entre los que se encontraban los dos fallecidos. “Cuando estábamos atendiendo a los heridos, levantándolos con heridas, nos agarró una segunda explosión. Recibimos muchos impactos de mampostería. Por suerte, nacimos de nuevo. La explosión fue muy muy violenta“, afirmó. Cerca de las 19:00, bomberos y personal del SAME seguían trabajando en el lugar. La Policía de la Ciudad cortó el tránsito de la avenida Corrientes, intersección con Malabia.