Sebastián Villa rompió el silencio

El futbolista de Boca, acusado de agredir a su ex pareja Daniela Cortés, se refirió a los cargos que pesan en su contra. La realidad de Sebastián Villa cambió abruptamente más allá del confinamiento por el coronavirus. La denuncia por violencia de género por parte de Daniela Cortés, su ex pareja, lo dejó en el blanco de la escena hace semanas. Luego que la mujer se presentara a un programa televisivo y compartiera su versión, el futbolista de Boca se expresó en diálogo con Télam. “Mi imagen y carrera han sido dañadas pero siempre creí que la verdad y la justicia se van a imponer. No importa si este proceso judicial tiene aún varios meses por delante. Confío en mi verdad y en el trabajo de mi abogado. Y reitero que nunca agredí a una mujer. Quienes me conocieron de cerca en estos casi dos años que llevo en Argentina saben de las situaciones de violencia que sufrí, siempre con la amenaza de arruinarme la carrera”, manifestó.

Martín Apolo, letrado que representa a Villa, desmintió a Cinthya Cortés, hermana de Daniela, ante la fiscal Verónica Pérez de la UFI de Esteban Echeverría: aseguró que en la presentación de capturas de pantalla de chats con Sebastián se habían omitido partes y estaban fuera de contexto. Además, agregó que hubo diálogos que nunca existieron, argumentando que Villa tenía un número de teléfono celular diferente en el momento que se registraron las conversaciones. “Extraño mi casa, extraño a mi perro Danger y espero volver a estar tranquilo para seguir haciendo lo que sé hacer, que es competir y poder ganar cosas importantes como las que ya gané. Pero no quiero que para recuperar esas cosas tenga que pagar una extorsión que nadie, sea o no jugador de fútbol, tiene que padecer”, dijo Villa.

El 20 de mayo, Villa participó de una audiencia a través de la plataforma Zoom frente a la fiscal Pérez en el marco de la denuncia por el delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer mediando violencia de género”. En esa reunión el jugador de Boca acusó a Cortés de haberle robado dinero y usar los datos de sus tarjetas de crédito en Colombia sin su consentimiento. Aseguró que cada vez que estaban por romper la relación Daniela le decía que estaba embarazada, algo que jamás pudo comprobar porque, según él, los test eran negativos o ella no quería realizarse los estudios de sangre. Declaró que Cortés le había dicho que si era necesario iba a autolesionarse para arruinar su carrera. Cortés amplió su testimonio ante los medios y señaló a Villa como maltratador e intimidante: “Temí muchas veces por mi vida, le tenía miedo a un golpe mal dado. Me daba patadas en el estómago y un día me dijo que si quería salir, iba a salir muerta”.

En Boca aguardan que se expida la Justicia para determinar cuál será el futuro del futbolista de 24 años, que por el momento tiene imposibilitado salir del país y sobre él rige una orden de restricción perimetral respecto de Cortés. La única vez que Villa se había expresado, más allá de su audiencia con la fiscal, fue ante el plantel xeneize, en un chat que llegó a conocerse.