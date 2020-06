Se registran 24 muertes más y hay 717 fallecidos en el país

El Coronavirus en la Argentina registra otras 24 muertes y 1.141 nuevos casos, en las últimas 24 horas. Son cifras actuales del Ministerio de Salud de la Nación. En el reporte matutino del martes, la cartera había informado sobre cinco nuevas muertes. “Una mujer de 88 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y cuatro hombres, uno de 62 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 88 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y dos de 82 y 56 años, residentes en la provincia de Chaco.

Al momento la cantidad de personas fallecidas es 698”, detallaron. Del total de casos informados a la mañana, el 4,2% son importados, 41,6% contactos estrechos de casos confirmados, un 37,8% de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

El 49,6% corresponden a mujeres, mientras que el 50,4% son hombres contagiados. Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años.

Mientras la Organización Mundial de la Salud dice y se desdice sobre algo clave y tan nodal como si los asintomáticos contagian o no, en la Ciudad decenas de runners salieron a la calle en el primer día de permiso para hacer deporte en los parques. No habrá por esto marcha atrás, pero sí nuevas medidas para ordenar y evitar riesgos de contagio, ya que CABA fijó que tendrán nuevas pautas para desarrollar su actividad al aire libre. Lo más importante será que entre las 19:30 y las 22:00 se va a restringir el tránsito vehicular en los alrededores de los principales parques. En total se suman 14 kilómetros lineales para que se pueda realizar actividad con distanciamiento social y no se produzcan las aglomeraciones del lunes, que pueden volverse peligrosas.