Se recibió de médico veterinario rindiendo de manera virtual

Rindió su última materia de manera virtual y se recibió de Médico Veterinario. El estudiante correntino que desde chico soñó con ser veterinario y pudo lograrlo, defendiendo su tesis a través de una plataforma online, durante la cuarentena obligatoria. Guillermo Almirón, hasta hace poco era estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste. Desde este 9 de junio, pertenece al grupo de egresados de esta Casa de Altos Estudios, tras rendir la defensa de su trabajo final y convertirse en el primer graduado en hacerlo de manera virtual. Guillermo es originario de Isla Apipé Grande (Corrientes) y al terminar la secundaria, sus padres le dieron la oportunidad de continuar con estudios superiores.

Desde el primer momento supo que quería ser veterinario. “Toda mi vida soñé con estudiar veterinaria y decidido a hacerlo, vinimos con mis padres a Corrientes para averiguar sobre los trámites de inscripción. Para nuestra sorpresa, la fecha límite para entregar los papeles era al día siguiente. No sé cómo hicimos, pero mi papá logró reunir todos los documentos necesarios, para que ese viernes pudiéramos entregar la carpeta” comentó Guillermo, el primer estudiante universitario de su familia.

El joven comentó que en el transcurso de su carrera logró crear un vínculo cercano con sus compañeros y profesores, de quienes destaca el trato, respeto, contención y acompañamiento. Tomó contacto con la doctora Laura Lozina de la Facultad de Ciencias Veterinarias, a quien recurrió para consultar sobre posibles temas a desarrollar en su trabajo final.

Comenzó su tesis con la doctora Lozina como tutora interna y con el médico veterinario Fernando Fader, su tutor externo, quien hizo posible que Guillermo lleve a cabo su trabajo de campo en la localidad correntina de Felipe Yofre (Departamento Mercedes).

“Mi trabajo consistió en estudiar la creación de una nueva vacuna, para una enfermedad en bovinos denominada ‘Babesiosis bovina’, la cual genera gran cantidad de muertes en la especie o deja consecuencias graves en el animal. Esto, a su vez, implica un gran costo para el productor”, expresó el egresado.

“Para prevenir esa enfermedad se crea una vacuna que se prueba en trabajos preliminares. Aún no nos dio un porcentaje ciento por ciento efectivo, pero la idea es dejar la puerta abierta para que otros estudiantes continúen con esta línea de trabajo”.

EVALUACIÓN VIRTUAL

El trabajo de Almirón se encontraba entre los más avanzados para llevar a cabo la defensa. “Todavía no está confirmado, pero prepará tu power point porque vas a ser el primero que defienda su tesis de forma virtual”, le notificó el médico veterinario, Martín García, docente de la Facultad. Tras un par de semanas de espera, Almirón desistió de la idea de rendir, pensando que la defensa se llevaría a cabo una vez terminada la cuarentena.

Un domingo por la tarde, García volvió a contactarse con él para avisarle que la llamada de prueba se realizaría el lunes a las 20:00 por la plataforma de Google Meet y, en caso de ser exitosa, rendiría su tesis el martes por la tarde. “El lunes me mandaron el link de la reunión virtual, realizamos las pruebas correspondientes, más que nada para ver cómo se veía la pantalla y cuestiones técnicas relacionadas”, afirmó Almirón.

La defensa quedó pautada para el martes a las 17:00. “Estaba tan nervioso que, sin querer, había eliminado el mail con el link para entrar a la reunión. No me había dado cuenta, por lo que intenté ingresar con el link de la reunión del lunes. Probaba y no ingresaba, lo volvía a intentar y aun así no ingresaba. Mis tutores y docentes me empezaron a llamar por celular, me decían ‘conectate, te estamos esperando’ pero no conseguí hacerlo hasta que me reenviaron el código nuevo de acceso y pude empezar a rendir media hora después”, mencionó Guillermo.

La exposición se llevó a cabo de manera exitosa. Para el momento de evaluar, los jurados y evaluadores le pidieron a Almirón que se retirara y luego de unos minutos volviera a ingresar a la plataforma. La espera interminable finalizó con felicitaciones al nuevo médico veterinario. “En ese momento la emoción fue inmensa. Nunca me imaginé rendir así, una situación totalmente nueva, pero a su vez, una experiencia positiva porque no hubo grandes inconvenientes”, concluyó Almirón quien se quedó celebrando vía online con algunos miembros del jurado, amigos cercanos y familiares.