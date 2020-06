Solicitan extremar los cuidados porque se avecina el pico de Covid-19 en otras provincias. Hubo resultados negativos en edificio de calle Salta al 1000.

Ante el contexto epidemiológico nacional, la infectóloga Silvia Balbachán destacó la importancia de mantener la cuarentena para evitar la circulación viral.

Con la investigación epidemiológica en proceso, el Ministerio de Salud Pública hasta anoche confirmaba 113 casos acumulados de covid-19, de los cuales 17 continúan activos. Uno de los últimos positivos reside en un edificio ubicado de calle Salta, que fue aislado y donde una primera tanda de testeos dieron negativo a la enfermedad.

De todos modos, más de 50 personas fueron hisopadas el sábado, por lo que hasta anoche todavía se aguardaban algunos diagnósticos. La directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, señaló que los resultados se irán dando a conocer de manera progresiva a los pacientes.

En otras provincias que tienen circulación comunitaria del virus (como Chaco o Buenos Aires) los expertos afirman que el pico del brote cada vez está más cerca. De hecho, ayer confirmaron 1.581 casos nuevos en el país y se contabilizó más de 42.000 pacientes (desde que comenzó la pandemia).

Frente a este contexto, la infectóloga del Instituto de Medicina Regional de la UNNE, Silvia Balbachán, manifestó desde El Litoral que se deben reforzar la prevención y el aislamiento local, incluso, a pesar que Corrientes transite la fase 5.

La doctora aseguró que “se viene el famoso pico para otras provincias, pero nosotros estamos muy bien”.

“Si bien aparecieron más casos, los mismos están relacionados a otros positivos, fundamentalmente con personas que viven en Chaco donde hay circulación viral. Nosotros no tenemos transmisión comunitaria”.

A la hora de mencionar el incremento de casos que están atravesando varias ciudades del país, la profesional indicó que “eso puede influir. Cada caso significa una posibilidad de contagio, por eso hay que trabajar muchísimo en la prevención. La población debe quedarse en sus casas porque ante un mínimo descuido podemos tener circulación viral. Aunque ahora todos los positivos se dieron por nexos y por ahora está todo controlado en la provincia, en la medida que se dispare un caso la situación podría cambiar”.

“Hay que continuar con las medidas preventivas de modo estricto. Aunque estemos en fase 5 no hay que olvidar el distanciamiento social que es fundamental y tiene efectividad epidemiológica. Obviamente los sintomáticos no tienen que salir de sus hogares y se debe intensificar la higiene de manos como todos conocemos”, detalló la infectóloga.

En esa misma línea, desde el Comité de Crisis insistieron que “cada hogar debe tomar las medidas de seguridad e higiene recomendadas por la autoridad sanitaria”.

CASOS

El reporte del Ministerio de Salud de la Nación anoche daba cuenta de un total de 115 positivos en Corrientes.

La directora de Epidemiología, dijo que “son casos de personas que tienen DNI domiciliado en la provincia, pero que ahora están en Buenos Aires. Nosotros seguimos teniendo la misma cantidad de casos”.

El último informe local detalla que hasta la fecha 17 casos continúan activos, de los cuales 11 corresponden a pacientes de Capital y 6 a Saladas. Hasta la fecha 96 personas se recuperaron y ya fueron dadas de alta.

En tanto que 2.166 personas se encuentran aisladas preventivamente, mientras que 9.161 fueron dadas de alta de la cuarentena obligatoria.