Scola deja Olimpia Milano y no descarta el retiro

A través de un comunicado que difundió este jueves, el basquetbolista argentino habló de su futuro, dejando la puerta abierta a su retiro: “Por otro lado, no he decidido si me retiraré o si buscaré jugar en otra competición. Tomaré una decisión final las próximas semanas”. El basquetbolista Luis Scola anunció hoy que eligió “no jugar más en la Euroliga” por lo cual dejará Olimpia Milano, a la vez que señaló que aún no decidió si se retirará de la actividad deportiva o si buscará “jugar en otra competición”.

“Después de mucho pensar, tomé la primera decisión respecto de mi próxima temporada. He elegido no jugar más en la Euroliga, ni con Milán ni con otro equipo. Quiero agradecerle a Olimpia por haberme dado esta oportunidad. Fue un año muy divertido en el que experimenté un gran ambiente que me hizo sentir como en casa”, dijo Scola.

El dueño de Olimpia Milano, Giorgio Armani, solo tuvo palabras de elogio para el emblema de la Selección Argentina: “Luis Scola es un gran campeón y fue un gran honor tenerlo aquí”.

“A lo largo de su extensa carrera ha honrado los deportes y valores humanos en los que siempre hemos creído y, durante los últimos meses ha demostrado que la seriedad y la dedicación pueden hacer alcanzar metas inesperadas. Por esto le agradezco, le deseo lo mejor y espero verlo en la cancha en los próximos Juegos Olímpicos”, indicó Armani.

Tras conocerse la decisión de Scola de no jugar más en la Euroliga, trascendió que podría abrirse una puerta para que el jugador de 40 años regrese a un equipo de la Argentina (se rumoreó que Boca lo quería en sus filas) y se retire en la Liga Nacional.