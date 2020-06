Saladas podría retornar a la fase 1

Comenzaron las restricciones en Saladas y no se descarta volver a Fase 1. Es luego que en esa localidad correntina se detectaran tres casos de coronavirus. El intendente aseguró que si suman nuevos contagios “volverán rápidamente a la fase 1”.

Saladas sumó dos nuevos casos de coronavirus y llegó a los tres contagios activos. Ante esta situación, en la localidad prohibieron varias actividades entre ellas las caminatas, los gimnasios, paseos para los chicos; la atención en las peluquerías, tiendas de ropas, como así también los servicios domésticos en las casas particular, a tiempo parcial.

Estas restricciones comenzaron desde la hora 00:00 de este miércoles y su extensión estará sujeta a que no aumenten los infectados, según indicó el intendente Rodolfo Alterats.

El jefe comunal desde radio Dos solicitó a los vecinos saladeños que sean responsables y sugirió el uso de barbijo, el distanciamiento social y no salir innecesariamente. “Acá nos tenemos que ayudar entre todos”, exclamó.

Alterats confirmó que hasta la fecha se han hecho cerca de 150 hisopados desde que detectaron el primer caso de COVID-19 en Saladas y continuarán con los testeos en todas aquellas personas que mantuvieron contactos estrechos y directos con los casos positivos de la ciudad.

Sobre la fase 1 de la cuarentena, aseguró que eso se estará dando “rápidamente” en caso que se sigan detectando casos positivos, y que la medida será por el “bien de la comunidad”.