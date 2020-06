Rubén Bassi asumirá en el Senado Provincial

El goyano logró el despacho de comisión para asumir en el Senado de Corrientes. El Cuerpo volvió a sesionar hoy y consiguió el despacho necesario para que se avance en la jura y posesión del cargo, que aún no tiene fecha. Desde el justicialismo correntino se buscaba avanzar, si hay acompañamiento del oficialismo, con la definición de quién ocupará la vacante que dejó Nancy Sand desde diciembre del año pasado, cuando asumió como diputada nacional.

No caben dudas que la banca será a partir de ahora para el goyano Rubén Bassi. Ya tiene dictamen favorable de la Comisión. Estará jurando como senador la próxima semana. Una vez más Ricardo Colombi marca los tiempos políticos en la Legislatura. Marcadas diferencias y oposición sobre Bassi en el propio Partido Justicialista; frente al silencio de varios referentes de peso. Incluso algunos senadores del justicialismo local manifestaron su desacuerdo con la decisión de la mayoría. Uno de esos voceros fue Martín Barrionuevo, quien disparó que “no es una cuestión partidaria, estamos atacando los derechos políticos y electorales de la mujer”, para sentenciar que “estamos lejos de discutir en Corrientes la paridad de género. Eso no existe por decisión del oficialismo”. Recordó que “nuestro partido en su Carta Orgánica fijó la paridad de género”, recalcando que “el bloque del pejota defiende esta posición”. “Todas y cada una de nuestras actividades deben estar vinculadas de acuerdo a lo que nos marca la Constitución, generando leyes que consagren la igualdad de la mujer”, cerró.

El senador radical y ex gobernador Ricardo Colombi defendiendo la banca para Rubén Bassi, puntualizó que “no es solo el PJ que defiende los derechos; tienen una actitud sectaria buscando confundir a la sociedad. La Constitución es clara y no admite doble interpretaciones”, insistió para defender la definición por Bassi: “que no nos quieran correr. Hay un procedimiento que se está cumpliendo. No podemos ir en contra de la ley”. Desde las filas del PJ correntino reconocen que la decisión no puede postergarse y debe darse punto final a la controversia. Acordar si la banca 15 la ocupará el ex viceintendente de Goya, o la ex integrante de la Junta Electoral del Justicialismo, la dirigente Patricia Rindel. Por lo visto el primero corre con ventaja, impulsado con los vientos del oficialismo.