Rompieron la casa equivocada en un allanamiento

Fueron a hacer un allanamiento y rompieron la puerta de la casa equivocada. Aunque los vecinos y el dueño de la vivienda insistieron ante los uniformados que se estaban equivocando, ellos no escucharon. Ocurrió en Santiago de Chile. “¡Es mi casa!”, exclamó desesperado el propietario de la vivienda, según se ve en un video que circula en redes. También se aprecia que los policías entraron al inmueble, pero salieron poco después al percatarse de su error. El operativo se registró luego que unos domiciliarios denunciaran que les habían robado dos bicicletas en la noche del domingo y que los ladrones la habían escondido en una vivienda del barrio Yungay.

Al día siguiente, varios policías se dirigieron a la casa donde supuestamente se encontraban las bicicletas; sin embargo, se equivocaron y procedieron a derribar la casa de un vecino, indicó un portal chileno. El medio agregó que, finalmente, los uniformados fueron hasta la casa correcta, donde no solo incautaron las dos bicicletas, sino también una moto robada, “una computadora, armas blancas y artículos de valor cuyo origen no ha sido determinado”.

En un comunicado, la policía chilena aseguró que le ofreció disculpas al dueño de la vivienda cuya puerta fue derribada; e indicó que pagó por los daños causados.