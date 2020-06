“Me tocó a mí, todavía no entiendo cómo”: Rogelio Funes Mori dio positivo por COVID-19. El goleador de Rayados de Monterrey confirmó su diagnóstico a través de redes sociales, donde también dio a conocer que su caso es asintomático. Por medio de su cuenta de Twitter, el goleador de los Rayados de Monterrey, dio a conocer que es uno de los casos positivos de COVID-19 entre los jugadores de la Liga MX. Puntualizó que es asintomático y que los demás integrantes de su familia dieron negativo a las pruebas por la enfermedad. “Decidí compartirlo con ustedes para ayudar a tomar conciencia y entender que a veces nos tiene que tocar más allá de todo el cuidado y responsabilidad que hayamos tenido. Me tocó a mí, todavía no entiendo cómo, pero ahora es momento de recuperarme para volver a los entrenamientos lo antes posible”, expresó el jugador.

Aprovechó para agradecer a las personas que se han preocupado por él y para comentar que su estado de salud, a pesar de la enfermedad, es inmejorable. Incluso vaticinó el periodo en el que podrá volver a las canchas: “En 10 días estoy de regreso”.

A este mensaje del delantero respondieron los fieles seguidores de la institución regia, quienes lo alentaron para continuar con su recuperación. “¡Mucha fuerza, bro! Si tu cuerpo soporta tus increíbles chilenas, no tiene nada que hacer el maldito virus”, comentó un usuario haciendo referencia al gol que anotó en el partido de ida de la final del Apertura 2019 contra el América.

De este caso ya había informado el equipo, aunque no había revelado la identidad del jugador. Con este diagnóstico ya suman 34 personas contagiadas por el nuevo coronavirus en los clubes de la Liga MX. No sólo se han contado a futbolistas de las diferentes categorías, sino también a entrenadores, directivos y miembros del staff de las instituciones.

Antes de Funes Mori, el último caso en un deportista que se dio a conocer fue uno de los Pumas de la UNAM, de quien no se reveló el nombre, pero se detalló que se trataba de un episodio asintomático de la enfermedad y por ello estaba aislado y bajo supervisión médica del club.

Protocolo de retorno a las competencias de la Liga MX

Este martes, la liga publicó el protocolo con las medidas que se tomarán en cuenta para el regreso del balompié nacional. En él se pueden leer todos los detalles con relación a cómo se actuará en los partidos y en los entrenamientos. Las disposiciones fueron establecidas por las autoridades de salud del Gobierno Federal y la Comisión Médica de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Las medidas se implementarán en cuatro fases, ligadas a los tiempos de las autoridades sanitarias. La primera se enfocará en la preparación del jugador antes del regreso a los entrenamientos. Un representante de cada equipo “velará por las actividades que deberán realizar los jugadores en sus propias casas”.

En la fase dos están los pasos a seguir para los entrenamientos individuales en la cancha, como sucedió en varias ligas del mundo. En esta etapa, sólo seis futbolistas podrán asistir a las instalaciones.

A jugadores, cuerpo técnico, equipo médico e integrantes del club se les realizará pruebas para detectar COVID-19. Esta acción ya se ha empezado realizar en los equipos del fútbol mexicano desde hace algunas semanas y a través de ella se han detectado varios positivos en los deportistas.

En la fase tres hay lineamientos para la realización de entrenamientos en grupo, previos a la reactivación de la competencia. “Entre otros elementos, el documento establece las condiciones que deberán mantener los jugadores durante la etapa de concentración en las instalaciones del club”, explica el comunicado.

La fase cuatro es la más esperada por los aficionados, pues marca las acciones que prevalecerán en el regreso a los partidos. En esta incluyen criterios como las restricciones a los saludos entre jugadores y en los festejos en caso de anotación.